李芷婷綠島愛之旅被分手 崩潰騎車邊哭邊大叫

李芷婷12月9日將推出新專輯《海的模樣》，同名單曲寫下她在情感崩裂時的狀態，靈感來自她某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，「那時整個人狀態很混亂，朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」

回想失戀當下，李芷婷說就像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量，從綠島回到台北後，她短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，她很快的就把旋律及歌詞寫下來，「真正完成作品1年後，特別替當時的我心疼」。

〈海的模樣〉將海的包覆、壓力與不可預測比喻為愛裡的迷惘與力量，陪伴每位在情緒裡掙扎的人能在逆境中重新找回自己，李芷婷分享：「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」MV為呈現海的力量意象，讓她潛入浴缸呈現水的溫柔與吞噬感，她更與男主角有親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼，她笑說：「真的蠻害羞的。」

而在海裡的畫面，李芷婷透露並非她本人，而是由潛水教練代為完成，一方面是安全考量，另一方面也是因為她至今仍對海保持敬畏，「我大部分時間都在浮潛，真正第1次潛水就是在綠島，其實我真的超害怕」。

所即便後來學會游泳，李芷婷面對一整片深藍、腳踩不到底的失重感，仍會讓她心裡發緊，「但我知道有1天我會克服，因為我很想親眼看到海底的生物，跟牠們正式打個招呼」。

