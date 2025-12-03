李芷婷綠島旅行突被分手 洩失戀狀態「摩托車後座邊哭邊大叫」

李芷婷在〈海的模樣〉MV中，與男主角有著親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼。華納音樂提供

歌手李芷婷將於9日正式發行2025年全新專輯《海的模樣》。同名單曲〈海的模樣〉以深潛失戀情緒的創作能量，描繪沉沒與重生的過程，記錄了她在情感崩裂時的混亂狀態，也成為她重新整理自己的轉捩點。李芷婷分享：「海可以溫柔，也可以狂暴，像極了當時的我。」

〈海的模樣〉將海的包覆、壓力與不可預測性比喻為愛裡的迷惘與力量。李芷婷透露，這首歌的靈感來自她某次綠島旅行中「突如其來」的失戀。她回憶：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」

情緒失衡心疼自己 MV拍攝遇生理期

她形容當時的自己像被潮水不停捲入、放出，情緒失重卻又不斷抓著一絲力量，這份真實的感受在一年後完成作品時，讓她特別替當時的自己感到心疼。

MV導演聽完創作故事後，決定以「海」作為影像核心，呈現海的力量意象。其中一場戲為表現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，李芷婷必須整個身體浸在裝滿水的浴缸中。但拍攝當天她正好值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，她坦言：「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」

李芷婷拍攝MV要泡在水中，卻遇生理期很不舒服。華納音樂提供

與男主角親密拉扯戲超害羞 潛水戲教練代打

為了呈現失戀情緒的拉扯與靠近，李芷婷與男主角在MV中有著親密又激烈的擁抱、拉扯戲碼，她坦言，拍攝親密戲份時一開始有些不自在，「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」不過她也感謝男主角的穩定與專業，讓她一開機立刻進入狀態，「鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」

值得注意的是，MV中海裡的深潛畫面，李芷婷透露其實並非她本人下海拍攝，而是由潛水教練代為完成。她解釋，一方面是安全考量，另一方面是她對海仍保持敬畏，坦言至今仍對腳踩不到底的失重感感到害怕，但她許願未來一定會克服恐懼，親自到海底跟生物「打個招呼」。



