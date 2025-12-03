李芷婷綠島旅行突被分手 潛入浴缸竟遇生理期攪局

李芷婷濕身拍攝〈海的模樣〉MV。（華納音樂提供）

李芷婷新專輯同名單曲〈海的模樣〉以深潛失戀情緒的創作能量描繪沉沒與重生，寫下她在情感崩裂時的狀態，也成為她重新整理自己的轉捩點。MV為了呈現海的力量意象，也讓李芷婷潛入浴缸呈現水的溫柔與吞噬感，她與男主角親密又激烈的擁抱、拉扯，笑說：「真的滿害羞的。」

這首歌的靈感來自李芷婷某次綠島旅行中「突如其來」的失戀，她分享：「那時整個人狀態很混亂。朋友直接載我騎機車環綠島一圈，我就坐在後座邊哭邊大叫宣洩，那時腦袋其實就開始有旋律的雛形了。」她回到台北後，短暫與對方和好，但情緒未曾真正消散，她很快的就把旋律及歌詞寫下來，「真正完成作品一年後，特別替當時的我心疼。」

廣告 廣告

李芷婷濕身拍攝〈海的模樣〉MV。（華納音樂提供）

李芷婷在〈海的模樣〉MV中與男主角有親密戲份。（華納音樂提供）

導演聽完她的創作故事後，便決定以「海」作為影像核心，MV也潛入海裡拍攝。拍攝時，因為劇情需要呈現「被水包覆」的壓迫與吞噬感，她必須要整個身體浸在裝滿水的浴缸中，但拍攝當天她正值生理期，身體不適讓整個流程變得格外辛苦，「我那天整個人都在『ㄍㄧㄥ』，但還是努力把情緒呈現出來。」

而在海裡的畫面，其實是由潛水教練代為完成，一方面是安全考量，另一方面也是因為李芷婷至今仍對海保持敬畏：「我大部分時間都在浮潛，真正第一次潛水就是在綠島，其實我真的超害怕。」

MV中也有她與男主角的親密戲份，李芷婷坦言一開始有些不自在：「我一開始有一點保持距離，因為覺得超級尷尬。」不過一開機，她立刻進入狀態，並表示：「出道也有一段時間了，鏡頭rolling就要上場，只是心裡真的滿害羞的。」她也特別感謝男主角在現場展現的穩定與專業，讓她很快就能進入情緒，也讓這段畫面的呈現既真實又充滿張力。MV將在12／9同步在李芷婷Nasi官方頻道首播。

更多中時新聞網報導

葉金川出新書 80歲還能跑跳碰

聽女兒初生啼哭 陳澤耀幫妻擦眼淚

永靖謝平安家年華將至 湯圓呷平安