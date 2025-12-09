李芷婷自爆新戀情！穩定交往2年圈外男友 「神祕G先生身分曝光」

[FTNN新聞網]

記者吳雨婕／綜合報導

李芷婷睽違五年帶著全新創作專輯《海的模樣》回歸。她以十首象徵重生的作品破繭重生，將過往五年的潮起潮落化為音符，為所有在低谷中尋求覺醒的人獻上一份專屬的「海上求生指南」，她於今（9）日在台北舉行聽歌會，受訪時她大方認愛，提到現在有穩定交往2年的圈外男友。

李芷婷自爆新戀情。（圖／華納音樂提供）

李芷婷結束與歌手舊愛Jinbo的感情後陷入低潮，她直言：「那段關係其實長期都不太適合，痛苦期持續了一年多。」她認為自己在感情裡犧牲了很多，努力到某種程度後，依然不理解為什麼兩人的關係無法變好，坦言那段時間真的很難走出來，更多是是不甘心。當時在工作很忙的情況下分手、搬家，她表示真的非常痛苦，如今已經走出來，某次遇到對方，就像陌生人一樣擦肩而過。

李芷婷舉辦聽歌會，雞丁擔任嘉賓。圖／華納音樂提供）

而現在已經李芷婷已經走入新的感情裡，新男友大她5歲，她甜蜜稱呼對方為「G先生」，男方是低調的上班族，「現在的感情則是穩定又舒服的。我們的關係很對等，也會一起規定打掃房間、浴室。」至於結婚，她提到兩人有討論過，都覺得還太早了。

