李芷婷被酸自甘墮落！她發文揭創傷：求放過

▲歌手李芷婷上傳自白影片與長文，崩潰表示自己因刺青染髮等非傳統乖乖女形象，而一直受到酸民攻擊，她直呼「放過我吧！」（圖／IG@zhiting_li）

[NOWnews今日新聞] 透過《聲林之王》選秀節目獲得許多人氣的歌手李芷婷，近日在社群上傳自白影片與長文，用近乎崩潰的語氣對外發聲，表示多年來遭受酸民惡意評論與標籤攻擊，已對她造成深層心理創傷，她坦言，只要自己清純唱歌的舊影片被翻出，因她刺青染髮等非傳統乖乖女形象，留言區總會稱她「黑化」、「走偏」、「自甘墮落」等字眼，對她來說造成了巨大的創傷，即使努力振作，也一次次被唱衰聲擊倒。

李芷婷被清純標籤反噬 崩潰發聲揭心傷

李芷婷在影片中直言這些標籤如影隨形，用疲憊的神情說這些評論讓她陷入創傷循環，她心痛表示，外界總是用過去形象審視現在的她，將本人的成長視為墮落，最終忍不住寫下「放過我吧！」懇求大眾停止對她的公眾形象過度解讀，不要再以情緒勒索的方式評斷她的人生。

針對外界所謂的「墮落說」，李芷婷也正面反擊，許多人將她染髮、刺青視為走偏，卻忽略這只是外在選擇，「難道女性就必須遵守既定框架、永遠保持清純形象，才算活得正確？」她直言，大家所謂的「墮落」，不過是宅在家喝酒、不整理頭髮或刺青，並非報復世界，更不是自我崩壞，而是一段探索與成長的過程。

▲李芷婷表示自己已經盡了很多努力，不過仍然無法擺脫酸民在她身上貼的標籤。（圖／IG@zhiting_li）

家庭重擔壓肩上 音樂仍未停下

除了輿論壓力，李芷婷近年也承擔不小的生活重擔，因為她的父親確診失智症，她仍努力工作撐起家計，只希望爸爸能看見她站在舞台上發光的樣子，面對外界質疑她不務正業，她也強調自己音樂之路從未中斷，不僅已發行第二張專輯，還預告今年將推出全新個人專輯。

從選秀爆紅到被檢視 直面誤解與標籤

回顧演藝歷程，李芷婷因《聲林之王》嶄露頭角，2019年拿下《中國好聲音》總決賽季軍，被視為王力宏的愛徒；2021年參加《全明星運動會》第三季後人氣再攀高峰，卻也讓私生活承受更嚴苛的檢視，如今她選擇誠實對話，直面標籤與誤解，只盼能奪回屬於自己的人生主導權。

