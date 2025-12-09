李芷婷認了與圈外男友感情甜蜜 提小煜離婚這麼說

睽違5年，李芷婷推出新專輯《海的模樣》。

睽違5年，李芷婷推出新專輯《海的模樣》，同名主打歌〈海的模樣〉記錄她在失戀與低谷中重新定義自己的過程，今（9）日聽歌會上，她認了和穩交兩年的圈外男友「G先生」感情穩定，提到《全明星運動會》藍隊隊友小煜（楊奇煜）宣布離婚，李芷婷與他已無聯絡，她說：「婚姻只是法律上的效力，不是維持感情的關鍵。」

提到大她五歲圈外男友「G先生」，李芷婷指兩人感情很好，男友更一度動念想婚，不過她時間尚早，她說：「等我成為超級巨星一段時間再說。」男友沒房沒車，但她豪氣說：「我養自己就可以。」而新專輯中提到了前任男友，Ｇ先生相當大器，不會吃醋，而兩人都是純愛戰士，所以歌裡最寫進一些比較純情的內容，新歌〈企鵝的時候〉就是和G先生甜蜜戀愛而寫下。

李芷婷新歌〈海的模樣〉記錄她在失戀與低谷中重新定義自己的過程。

李芷婷與圈外男友「G先生」，感情很好。

而另外一首歌〈海的模樣〉就是講述與饒舌歌手湯竣博（Jinbo）分手失戀的痛苦，她指兩人所有方面都不適合，分手當下，她立馬收拾東西離開，搬去朋友家，當下超級痛苦，第一次感覺到付出全部，對方眼裡卻認為只給了三成，這一段戀情，她花了一年時間療傷，才走出痛苦，分手至今近5年，曾在路上偶遇一次，對方攜女伴，兩人擦肩而過，沒有打招呼。

