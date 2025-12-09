李芷婷認愛穩交2年男友！談《全明星》隊友小煜離婚 鬆吐婚姻觀

記者徐珮華／台北報導

李芷婷睽違5年推出全新創作專輯《海的模樣》，同名歌曲〈海的模樣〉記錄她在失戀與低谷中重新定義自己的過程，〈燒成灰燼〉則象徵她撕裂舊有標籤、浴火重生。今（9）日舉辦專輯聽歌會，她受訪透露目前有位穩定交往2年的圈外男友「G先生」，談及《全明星運動會》藍隊隊友小煜（楊奇煜）宣布離婚，也大方分享自己的婚姻觀。

李芷婷舉辦《海的模樣》專輯聽歌會。（圖／記者趙于瑩攝影）

李芷婷曾與饒舌歌手湯竣博（Jinbo）戀愛，約莫4、5年前因「不適合」走向分手一途。她自認交往期間付出許多，只是「已經做到這種程度，感情怎麼還是沒有變好」，這份不甘心讓她花了1年才走出情傷。目前雙方已無聯繫，僅有一次在路上巧遇，對方當時身邊已有女伴，彼此默契地裝作陌生人擦身而過，未有交集。

如今她揮別失戀陰霾，與大5歲的上班族男友交往2年，兩人相處較過往更為平衡，平日也會一起整理家務，並且安排「值日生」制度，疑似同居中，新歌〈企鵝的石頭〉正是描寫這段「I人」之間的純愛。現年25歲的她，被問到是否有想婚念頭，笑說希望等到成為「全球性超級巨星」再談論婚事，現階段對她而言仍稍嫌太早。

李芷婷認愛交往2年的圈外男友，直誇對方是低調帥哥。（圖／記者趙于瑩攝影）

而《全明星》隊友小煜近日宣布離婚，是否動搖她對於婚姻的想像？李芷婷認為婚姻只是一張具有法律效應的證書，並非維持感情關鍵，也坦言雙方近年少有聯絡。至於紅隊王子（邱勝翊）與粿粿日前爆發不倫風波，她表示比賽期間都將專注力放在自己身上，且兩隊分開訓練，沒有多餘心力關心他人私下相處狀況。

