李芷婷認「被看穿」一度想哭 甩陰霾浴火重生
李芷婷2025年全新強勢主打〈燒成灰燼〉以「浴火重生」為主題，透過她標誌性的爆發力與情感厚度，記錄自己面對壓力、跌傷再重新站起的心境，也預告在12月即將推出新專輯。
2025年末李芷婷帶著新作品回歸樂壇。來自賽德克族的她，以乾淨具有張力的高音受到觀眾喜愛，從歌唱比賽節目《聲林之王》到《中國好聲音》總季軍一路累積穩固實力與辨識度，在各種掌聲與討論聲中逐漸找到屬於自己的位置。〈燒成灰燼〉延續她對自我誠實的創作方式，把這些年面對外界標籤、期待與壓力的感受化成旋律，李芷婷希望這首歌獻給正在承受著生活壓力的人們，鼓勵自己與聽者，不需要完美，也不需要無懼，只要願意往前，就是自己的光。
李芷婷Nasi Li 推出2025 年全新強勢主打《燒成灰燼》。（圖／華納音樂提供）
作品釋出之際，李芷婷也分享創作背後的心境。她透露，兒時的她非常在意別人的眼光，是「希望大家都喜歡我」的個性，因此變得完美主義，會委屈自己調整成別人喜歡的樣子，然而李芷婷卻意識到，儘管如此，卻無法讓世界上的每個人都喜歡自己，因此開始練習把注意力拉回自己身上，而非一味迎合外界，李芷婷分享：「現在的我並不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再面對外面的聲音。」
而MV由導演王孝玨執導，打造一則怪奇與善意並存的城市寓言，片中以一位「怪異女孩」作為主角，她身上的布偶象徵著外界所貼上的標籤與誤解，被縫成一件厚重外衣。MV中李芷婷與怪異女孩穿梭城市，儘管一路面對盯視、嘲笑，怪異女孩卻選擇把布偶一個個拆下送給靠近的人，將黏在身上的誤解與標籤，成為能被接住的小禮物。當女孩卸下所有布偶後逐漸消失，城市裡卻留下更多抱著布偶、露出微笑的人，象徵傷痕在被理解後能轉化為溫度與善意。
李芷婷直言MV角色讓她感覺「被看穿」一度想哭。（圖／華納音樂提供）
提到拍攝時的感受，李芷婷笑說第一次看到「怪異女孩」角色設定就有種被看穿的感覺，在前製會議時甚至差點落淚。怪異女孩那種明明不被理解、卻仍願意付出的模樣，讓她想到過去的自己：「很多時候我看起來很堅強、一直在給大家力量，但其實常常是犧牲自己的感受。」李芷婷自認和怪異女孩最像的部分，就是總想帶給別人溫暖，卻把自己放在最後的模樣。拍攝中最令她難忘的則是在餐廳的戲，畫面中面對滿屋手機鏡頭，怪異女孩只安靜地對李芷婷微笑，就像是在替她擋住外界眼光，李芷婷說：「那一刻我心裡酸酸的，感覺就像她知道我會被輿論刺傷，所以用最溫柔的方式陪我。」
談及2025年的生活與心境，李芷婷形容是個「總整理」的一年，把過去累積的經驗、撞牆與成長逐漸拼成更清楚的藍圖。搬家、調整生活圈、重新分辨關係界線，都讓她更明白如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。她笑說：「今年想做的事大部分都完成了，心裡真的很踏實。唯一還沒完成的就是我覺得自己的肌肉量還不夠，所以還在努力健身中，希望心變強壯的同時身體也能跟上。」即將跨過2025，李芷婷也預告將在12月推出新專輯，並搶先以新歌〈燒成灰燼〉迎接新篇章。
