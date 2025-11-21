李芷婷跌倒後再重新站起 體悟自己「不需要完美」
李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉，新作以「浴火重生」為主題，透過李芷婷標誌性的爆發力與情感厚度，紀錄了她面對外界壓力、跌倒後再重新站起的心境。她希望這首歌能獻給所有承受生活壓力的人，鼓勵大家：「不需要完美，只要願意往前，就是自己的光。」
從《聲林之王》到《中國好聲音》總季軍，李芷婷將這些年面對標籤與期待的感受化為創作，延續她對自我誠實的風格。她透露，過去曾是凡事迎合外界的「完美主義者」，但如今已學會「先照顧好自己的心，再面對外面的聲音」。
新歌MV邀請導演王孝玨執導，以帶有怪奇感的視覺風格，打造一則充滿善意的城市寓言。片中，李芷婷與一位象徵內在脆弱與力量的「怪異女孩」穿梭城市，寓言式地呈現從被誤解、貼標籤，直到傷痕最終被看見、轉化為溫度的過程。
李芷婷自曝，看到「怪異女孩」的角色設定讓她深感「被看穿」，甚至在會議中看了劇本就想落淚，因為這角色讓她想起那個「總想帶給別人溫暖，卻把自己放在最後」的過去的自己。此外，李芷婷也表示，2025是她的「總整理」之年，調整生活、搬家、重新定義關係界線，讓她更清楚未來的藍圖。
