李芷婷遭貼「崩壞女星」標籤！認了被輿論刺傷 轉念先照顧內心

李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉，記錄自己面對壓力、跌傷再重新站起的心境，也預告在12月即將推出新專輯。MV則由導演王孝玨執導，以帶點怪奇感的視覺風格敘事，李芷婷與一個象徵內在脆弱與力量的「怪異女孩」穿梭城市，寓言式的呈現從被誤解、貼標籤，直到最後被看見的過程。而李芷婷也自曝這個角色讓她有「被看穿」的感覺，前製會議時甚至看了劇本就想落淚。

李芷婷推出新歌〈燒成灰燼〉。（圖／華納音樂提供）

李芷婷先前因為感情惹出不少爭議，還被貼上「崩壞女星」標籤，如今帶著新作品回歸樂壇。該曲延續她對自我誠實的創作方式，把這些年面對外界標籤、期待與壓力的感受化成旋律，作品釋出之際，李芷婷也分享創作背後的心境。她透露，兒時的她非常在意別人的眼光，是「希望大家都喜歡我」的個性，因此變得完美主義，會委屈自己調整成別人喜歡的樣子，然而李芷婷卻意識到，儘管如此，卻無法讓世界上的每個人都喜歡自己，因此開始練習把注意力拉回自己身上，而非一味迎合外界，李芷婷分享：「現在的我並不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再面對外面的聲音。」

李芷婷透露被輿論刺傷。（圖／華納音樂提供）

提到拍攝MV時的感受，李芷婷笑說第一次看到「怪異女孩」角色設定就有種被看穿的感覺，拍攝中最令她難忘的則是在餐廳的戲，畫面中面對滿屋手機鏡頭，怪異女孩只安靜地對李芷婷微笑，就像是在替她擋住外界眼光，李芷婷說：「那一刻我心裡酸酸的，感覺就像她知道我會被輿論刺傷，所以用最溫柔的方式陪我。」談及2025年的生活與心境，李芷婷形容是個「總整理」的一年，把過去累積的經驗、撞牆與成長逐漸拼成更清楚的藍圖。搬家、調整生活圈、重新分辨關係界線，都讓她更明白如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。

