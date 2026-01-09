李芷婷重壓下不放棄唱歌

25歲的李芷婷等待5年再推新專輯《海的模樣》，揮別低潮，展現好氣色。（陳俊吉攝）

相隔5年，新世代海嘯級女聲李芷婷終於推出全新創作專輯《海的模樣》，她坦言，寫歌一直是自己最重要的療癒方式。然而，在等待新作問世的這段漫長空白期，她的人生卻接連迎來巨大考驗。

李芷婷透露，這5年間歷經父親摔傷腦部、罹患失智症，加上與嘻哈歌手男友Jinbo分手，家庭、感情與事業同時受挫，讓她一度陷入低潮。年僅25歲的她，必須承受來自三方的沉重壓力，甚至有長達一年時間，對網友留言與人性感到恐懼，事業也因此被迫停擺。

廣告 廣告

為了更好地陪伴家人，李芷婷正考慮今年搬回台中老家，陪伴失智的爸爸，同時分擔媽媽長期照顧的重擔。她心疼地說，媽媽雖然承受龐大壓力，卻仍時常牽掛獨自在外打拚的她，透過語音與訊息給予鼓勵，「媽媽知道做這一行比她想像中還辛苦，她只跟我說，我已經是很驕傲的存在，希望我平安快樂就好，不一定非要到達什麼目標。」

談到這段母女之間的支持與理解，李芷婷忍不住當場落淚。她坦言，爸爸生病期間，自己無法分攤太多經濟壓力，內心始終感到自責，「媽媽希望我慢慢來，先保護好自己，去做讓自己真正開心的事。」即使一肩扛起家庭重擔，媽媽仍全力支持她繼續追夢。

即便經歷重重低潮，李芷婷從未動念轉行，她直言：「我真的太喜歡唱歌了，五專都沒讀完，不唱歌我不知道自己還能做什麼。」她笑說，歌手這條路沒有Plan B，只能繼續往前走。歷經5年的沉澱與磨練，她也明顯感受到自己的成長，最大的改變是學會保護自己，並以更平靜的心態面對人生的起伏。