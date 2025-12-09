李芷婷隔5年推新專輯 同名歌曲寫出失戀心痛

（中央社記者王心妤台北9日電）歌手李芷婷隔5年推出新專輯「海的模樣」，她的好友理想混蛋主唱雞丁今天出席記者會。李芷婷透露同名歌曲就是講述跟前男友歌手分手的痛，並說2人當時覺得所有都不適合。

李芷婷今天分享新專輯創作過程，並現場演唱「海的模樣」跟「燒成灰燼」，她表示，「海會溫柔也會狂暴，我也是。我想透過這張專輯告訴大家，不被定義就是最自在、最像自己的樣子。」雞丁今天送上布偶麥克風架當作禮物，讓李芷婷相當感動。

李芷婷會後受訪表示，「海的模樣」是講述跟前男友分手的痛苦，透露當時花了1年才走出失戀的痛，分手當天也是馬上收拾物品搬去朋友家裡住，「當下超級痛苦，第一次感覺到即便你單方面給出100%，但對方眼裡可能認為你只給了30%。」

李芷婷分享，新歌「企鵝的時候」則是唱出跟現任男友的甜蜜戀曲，「公企鵝跋涉千里找漂亮石頭給母企鵝，我跟男友都是I人（內向）純愛戰士，歌詞有因為男友寫了滿多純情的歌詞。」

「海的模樣」即日起正式發行。（編輯：李亨山）1141209