李芷婷「被看穿」想哭 認遭輿論刺傷

來自賽德克族的李芷婷從歌唱比賽節目《聲林之王》到《中國好聲音》總季軍一路累積辨識度，她推出新歌〈燒成灰燼〉，透露兒時非常在意別人的眼光，因「希望大家都喜歡我」而委屈自己，然而卻意識到，儘管如此，卻無法讓世界上的每個人都喜歡自己，因此開始練習把注意力拉回自己身上，而非一味迎合外界，「現在的我並不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再面對外面的聲音」。

〈燒成灰燼〉MV由王孝玨執導，以「怪異女孩」為主角，李芷婷與怪異女孩穿梭城市，儘管一路面對盯視、嘲笑，怪異女孩卻選擇把布偶1個個拆下送給靠近的人，將黏在身上的誤解與標籤成為能被接住的小禮物。

李芷婷笑說第1次看到怪異女孩角色設定就有種被看穿的感覺，在前製會議時差點落淚，「很多時候我看起來很堅強、一直在給大家力量，但其實常常是犧牲自己的感受」。最令她難忘的則是在餐廳的戲，畫面中面對滿屋手機鏡頭，怪異女孩只安靜地對她微笑，就像是在替她擋住外界眼光，「那一刻我心裡酸酸的，感覺就像她知道我會被輿論刺傷，所以用最溫柔的方式陪我」。

談及2025年，李芷婷形容是個「總整理」的1年，搬家、調整生活圈、重新分辨關係界線，都讓她更明白如何保護自己，「今年想做的事大部分都完成了，心裡真的很踏實。唯一還沒完成的就是我覺得自己的肌肉量還不夠，所以還在努力健身中，希望心變強壯的同時身體也能跟上」。

