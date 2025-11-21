李芷婷2025重整生活圈！ 分享面對壓力、跌傷再重新站起的心境

記者林政平報導／ 李芷婷帶著全新單曲〈燒成灰燼〉回歸，用「浴火重生」記錄自己在壓力、挫折與自我對話中的成長，也正式宣告 12 月將推出新專輯。談到 2025，李芷婷形容那會是她的「總整理一年」。搬家、重整生活圈、重新分辨關係界線，讓她把過去累積的撞牆期、心碎與前進，拼成更清楚的人生藍圖。

現在的李芷婷更懂得如何保護自己，也更確定未來想成為什麼樣的大人。她笑說：「今年想做的事大部分都完成了，心裡真的很踏實。」唯一仍在努力的，是增加她覺得「還不太夠」的肌肉量。「希望心變強壯的同時，身體也能跟上。」

MV 中，她與象徵內在脆弱與力量的「怪異女孩」穿梭城市，以寓言方式呈現從被誤解、被貼標籤，到終於被看見的心路。李芷婷坦言這個角色讓她「有種被看穿的感覺」，在前製會議看劇本時就鼻酸差點落淚。

隨著作品曝光，她也難得敞開分享創作背後的心情。她回憶自己從小極度在意他人眼光，是那種「希望大家都喜歡我」的性格，也因此走向完美主義，常常壓抑自己、努力迎合外界。但慢慢地她明白，不可能讓所有人都喜歡自己，於是開始學習把注意力放在自己的感受，而不是一味討好。「現在的我不是完全不在乎別人的想法，而是先照顧好自己的心，再去面對外界的聲音。」

