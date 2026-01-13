李芷霖遭影射「偷吃人夫、私密照瘋傳」開告 網友被起訴

被李芷霖告的網友，已遭起訴。（陳俊吉攝）

味全龍啦啦隊「小龍女」成員霖霖（李芷霖），去年遭匿名網友影射介入婚姻，私密照隨之曝光。當時李芷霖拍片駁斥當小三，並報警提告。近期案件有新的進展，士林地檢署偵結，依誹謗罪及違反《個人資料保護法》起訴許姓網友。

李芷霖去年接連爆出感情爭議，先是被傳向球星前男友林庭謙索討6千萬「青春補償費」，讓她急撇清；不久Dcard冒出一篇爆料文，指控「姓李的啦啦隊女孩」和人夫談戀愛，並附上匯款紀錄、對話截圖、私密照等證據。

廣告 廣告

李芷霖慘被獵巫，她本人發出4點聲明，澄清自己並未介入別人的婚姻，從2019年到2024年的交往對象，只有球星林庭謙，外流的私密照也是與林庭謙交往時所拍攝的，後續已交由律師處理。隨後，林庭謙發聲明捍衛自己的名譽：「本人從未向任何人散怖、轉傳或外流任何私密影片或照片。關於李小姐所指述內容的來源與流傳過程，皆與本人無涉，非本人行為。」

針對網路的黑料，李芷霖所屬公司莉奈文創決定開告，「有關本公司旗下藝人李芷霖小姐，日前遭有意人士以匿名身分於網路上發表合成圖文、偽變造對話截圖及惡意攻擊文字，內容不實，切勿信以為真。」

李芷霖所屬公司報警處理後，許姓網友被起訴。（莉奈文創提供）

根據《ETtoday新聞雲》報導，檢警調查，許姓網友不認識李芷霖，卻轉發上述Dcard爆料文，以及寫道「哎你好，這樣會不會被拉黑」等引導性字眼，李芷霖發現後立即報警。許姓網友辯稱不確定文章內容真偽，只是想確認當事者身分，檢方仍認定此舉已屬主動散布足以識別特定人的個資，並損害李芷霖的名譽，因此依法起訴。

★《中時新聞網》提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害、移除下架性影像，洽性影像處理中心、終結性影像，不拍攝、不持有、不下載、不分享。

根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。

更多中時新聞網報導

華麗秀服伴最後一程曹西平靈堂開放弔唁

古天樂報平安 合體宣萱來台

張楷奕自虧在名廚前如新生兒