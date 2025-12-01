李英宏劇中狂撞牆 施名帥現場改詞「又在直直撞 」全場笑出來

楊祐寧、陳澤耀、劉以豪、張軒睿主演的《監所男子囚生記》開播後一路狂飆，收視開紅盤。李英宏的神秘客串終於曝光，劇中他沉浸在自己的幻想世界，竟然把陳澤耀當成「殺人犯」來追咬，瘋狂撞牆到連管理員群都差點招架不住。最荒唐的是最後竟靠《鬼滅之刃》成功救場——陳澤耀緊急代入「伊之助」角色，用動漫語言與他對頻，才安撫這場崩潰大爆炸。

李英宏要咬陳澤耀。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

李英宏飾演的受刑人是全監所最棘手存在：又愛咬人、又是資深動漫迷、HIV帶原、思覺失調，還把身邊的「紙人護衛兵」當家人。當這些紙人全倒在地，他瞬間理智斷線，怒吼、咬人、撞牆全面失控，甚至認定陳澤耀「殺了他的家人」，要討回公道。李英宏笑說，這次拍攝他給自己的唯一指令就是情緒放到最大：「我就告訴自己今天要當監所裡的瘋子，把所有失控反應都放大。」極端角色在鏡頭前因此更加鮮活。

李英宏被施名帥、邱以太（左）壓制。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

陳澤耀則爆料施名帥再度「片場自由發揮」，原本李英宏正在拍撞牆戲，施名帥卻突然大喊：「他又在『直直撞』了！」直接把〈台北直直撞〉融入呼救台詞，全劇組差點笑出聲。有時兩人正在對戲，他還會在旁邊故意哼起那句「直直撞」，讓人瞬間破功。李英宏也笑說：「這歌名太好用了，不難想像會被玩到各種地方。」

黃冠智飾演受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

楊祐寧飾演受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）

本週劇情同樣高壓逼人，楊祐寧與黃冠智因情緒失控遭懲戒，陳澤耀更為替好友求情，被罰進違規舍當管理員。三人困在封閉空間裡，在制度縫隙中長出一段意外的兄弟情。只是對初入監所的菜鳥管理員來說，真正的地獄開局才正要開始。