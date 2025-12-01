李英宏片場發狂咬人「今天就是來當瘋子」 施名帥即興Cue神曲
《監所男子囚生記》李英宏的客串角色正式曝光，劇中沉浸在自我幻想世界的李英宏，竟把陳澤耀誤認為「殺人犯」！？爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群全數頭大。更荒唐的是這場危機最後居然是靠《鬼滅之刃》成功化解，陳澤耀使出動漫知識，代入伊之助角色，才讓自認是炭治郎的李英宏冷靜下來。
李英宏談起這次飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人，他坦言角色設定極端，但自己在拍攝時給自己的唯一指令，就是把所有情緒放大到極致：「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因為如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。
陳澤耀則爆料，施名帥又在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊呼救：「他又在『直直撞』了！」幽默將李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞中，引發眾人狂忍笑。有時兩人正專注對戲，他還會在一旁故意唱起〈台北直直撞〉，讓大家笑到失守。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」
劇情方面，日前活動才揭露楊祐寧與黃冠智在監所違規舍的鐵窗兄弟情，兩人因情緒失控遭懲戒，陳澤耀更因替黃冠智求情，被連帶罰進違規舍當管理員。三人在封閉高壓的監所裡，真心相待、互相開解情緒，硬生生在冷冽制度中長出一段動容羈絆。然而在這個高壓密閉空間裡，每位受刑人都是高難度關卡。其中由李英宏演出的高危險受刑人，集各種複雜狀態於一身，愛咬人、重度動漫迷、HIV帶原、思覺失調，就是個不定時炸彈，對初來乍到的陳澤耀而言，簡直是地獄開局。
戲中李英宏隨身的「紙人護衛兵」，是他心中最重要的「家人」，卻因陳澤耀誤觸而全倒在地，瞬間引爆他的崩潰點，讓他全面爆發，怒吼、撞牆、攻擊咬人樣樣來，他甚至認定陳澤耀是「殺人兇手」，要以牙還牙討回公道。最後陳澤耀急中生智，把自己代入《鬼滅之刃》世界觀，成功與李英宏的二次元幻想頻率對上線，兩人「角色相認」後，他才順利哄對方穿上防護衣、化解危機。
劇中角色深受動漫影響，把自己視為《鬼滅之刃》炭治郎，談到與陳澤耀的動漫橋段對戲，李英宏笑說：「拍攝時其實蠻有共鳴的。」至於私下喜愛的動漫，他則害羞地透露最喜歡經典作品《哆啦A夢》和《龍貓》，完全展現反差萌。至於陳澤耀則透露自己「被迫補修動漫學分」的幕後故事，由於角色需要以動漫語言與李英宏溝通，他坦言一開始看到劇本時完全霧煞煞，只能靠線索上網查：「後來才發現原來裡面講的是《咒術迴戰》和《鬼滅之刃》的招式。」為了確保表演、手勢到位，他利用拍攝空檔補看動畫，手勢與日文台詞則向熱心的動漫迷請益，全力補足角色所需知識。
備受討論的劇情還有楊祐寧飾演的 9568 與小弟 7392（劉宸肇、五木）閒聊吃飯時，接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在鐵窗內錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草狠狠折斷他的信念。隨著絕望感吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的「逃獄行動」，情節張力瞬間飆升至新高度。
看更多 CTWANT 文章
外包臨時工竟爆打家犬「牙斷血流」 PChome急停合作發聲致歉
飯店房卡秒變Costco入場證 內行人揭「免辦卡神招」8.3萬人看完狂喊長知識
不是連假卻全台都在標！明年11/28到底怎麼了 網一看全懂
其他人也在看
鄧紫棋為香港火災情緒失控！淚灑舞台哽咽訴心痛：非常難過的日子
香港大埔宏福苑日前發生重大火災，造成數百人傷亡，震撼全球。出身香港的天后鄧紫棋，第一時間捐出港幣100萬元（約新台幣400萬元），作為救援與災後重建用途。近日，她於中國廣西南寧舉行「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會時，在台上心痛想起家鄉災情，忍不位情緒潰堤、當場落淚。鏡報 ・ 4 小時前
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 3 小時前
猴子又來！袁艾菲尪目睹「開窗一瞬間」傻眼 驅趕影片曝光
袁艾菲2021年砸千萬買下新店住宅，沒想到去年被猴子二度闖闖進家中，而且還是同一隻，讓她驚嚇不已，袁艾菲昨(29日)在社群公開影片，只見眾人目睹猴子開紗窗再次闖入家中，搞得在場人人自危。中時新聞網 ・ 23 小時前
快訊／民眾黨發言人李有宜突辭發言人、宣布退黨 理由曝光
民眾黨發言人李有宜今（30）天上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
影／許媽媽牽許瑋甯進場 「交手給邱澤後爆哭」畫面超催淚
[FTNN新聞網]影音中心／曾子馨演員邱澤與許瑋甯因電影結緣，並於2021年結婚，時隔四年，兩人在28日補辦婚宴，當天除了小倆口的誓詞感動全場外，許瑋甯與媽媽...FTNN新聞網 ・ 1 天前
許瑋甯邱澤世紀婚禮太浪漫！她穿訂製白紗美成仙 抱愛兒亮相全場融化：這才是真的『幸福光』！
事前兩人拍的訂製婚紗大片早就讓網路炸開，許瑋甯穿上Nicole + Felicia的訂製白紗，線條乾淨、細節低調卻超高級，站在邱澤身邊的畫面完全像精品形象照。兩人靠在一起、互相凝望的甜度根本滿出來，被形容「夫婦最強狀態」真的一點都不誇張。婚禮當天的生圖更是讓大家再次被她...styletc ・ 2 天前
才醉倒邱澤婚宴！柯震東搭肩許瑋甯挨轟「貴圈真亂」 釣出本尊回應了
許瑋甯、邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，堪稱世紀婚禮，現場更聚集許多大咖藝人，然而，身為受邀者之一的柯震東才被歌手ØZI出賣醉倒躺地的畫面，豈料，又有網友曝光柯震東搭肩許瑋甯的畫面直呼「貴圈真亂」，對此，柯震東本人出面回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
還記得她嗎？kiwi姐姐低調完婚 老公「超帥真面目」曝光
許多8年級生從小看著幼幼台兒童節目《YoYo點點名》長大，跟著節目唱唱跳跳，將哥哥姐姐們當成是自己的童年偶像。其中，33歲kiwi姐姐（莫允樂）擔任兒童台姐姐已經13年，昨（11月30）日她驚喜在IG公開婚紗照，宣布結婚喜訊，突如其來的消息令外界又驚又喜。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
甜娶許瑋甯！大咖編劇曝邱澤夫妻「多年暖舉」：他們的幸福，我也在裡面
許瑋甯跟邱澤28日晚間在台北文華東方酒店補辦婚宴，現場眾星雲集堪稱三金。其中，知名編劇徐譽庭也是座上嘉賓，婚禮過後她曬出許瑋甯跟邱澤的婚紗照，直呼：「非常感動的婚禮」，同時公開夫妻二人多年來的暖舉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
斷開王力宏！李靚蕾現身許瑋甯婚禮 喊「愛情最美的樣子」近況曝光
李靚蕾今接連在IG限時動態PO出婚禮現場美照，見許瑋甯對老公邱澤深情唸著誓詞，也讓她有所感觸：「愛情最美的樣子，『我想永遠跟你在一起的時候，都像小孩子一樣快樂幸福』。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
濱崎步上海演唱會臨時喊卡 無觀眾開唱吸引粉絲支持 黃秋生讚：真正的藝術家
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發中國方面強烈不滿，中國政府也推出多項限制政策，甚至就連日本歌手濱崎步預計於 29 日在上海舉辦的演唱會也臨時遭到取消。雖然演唱會突然喊卡，但濱崎步並沒有因此離開中國，反而選擇在已經搭建好的會場內，舉辦一場「沒有觀眾的演唱會」，並獲得大量歌迷讚賞，就連香港影帝黃秋生也稱讚她是一位「真正的藝術家」。 在演唱會遭到取消後，濱崎步於 28 日透過社群媒體發布限時動態，向所有籌備演唱會的工作人員、舞者、樂團成員以及準備到場支持的粉絲道歉。隨後，濱崎步又於 29 日晚間發布限時動態，證實自己按照原先的規劃，在完全沒有觀眾的情況下從第一首歌唱到安可曲，直到完整演出結束後才離開會場，「全體演出者、工作人員懷抱著和正式演出毫無差別的心情，傾盡全力的完成了整場演唱會，希望獻給本來可以相見的 1 萬 4000 名 TA (濱崎步粉絲名)。 濱崎步也在貼文中公開合照，向中日兩國工作人員打氣，呼籲大家一起向前邁進，並找到能讓自己心靈滿足的正面事物，然後保護好自己。濱崎步認為，娛樂產業應該是連接人與人之間的橋樑，「我希望自己能成為那個搭橋的新頭殼 ・ 1 天前
成語蕎「廁所激戰范少勳」慘被圍攻：人家都結婚了 本人首發聲回應
女星成語蕎擁有亮麗的外型，是綜藝節目的常客，近來，她受邀客串《人浮於愛》一角，與范少勳上演偷情戲碼，尺度讓人看了十分害羞，事後，她透過IG發出相關片段，不料卻遭入戲太深的網友砲轟，對此，成語蕎無奈回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆
楊丞琳「缺席許瑋甯婚禮」友情回不去了？網挖邱澤上《康熙》「被狂問前任」反應尬爆娛樂星聞 ・ 23 小時前
邱澤許瑋甯婚禮星光不輸三金典禮 金曲歌后獻唱這句歌詞超貼切
邱澤和許瑋甯因合作電影《當男人戀愛時》結緣，2021年公布婚訊，結婚4年後，昨（28日）晚在台北文華東方酒店補辦婚禮，賓客星光如雲，跨越電影、電視、唱片圈，網友驚呼到場的明星陣容幾乎不輸給三金頒獎典禮，金曲歌后彭佳慧也受邀參加婚宴，並當場展現好歌喉獻唱一曲。自由時報 ・ 2 天前
吊車大王替女兒徵婚！完美女婿「1重要」條件曝光
娛樂中心／楊佩怡報導「吊車大王」胡漢龑身價逾百億，私生活與豪奢品味同樣吸睛。擁有驚人財力的他，不僅擁有4位妻子，14名子女，更蒐藏多輛動輒上億元的超跑，甚至打造竹北「小羅浮宮」與市值40億元的寶山「白宮總部」，話題不斷。近日他受訪時談到為女兒挑選女婿的條件，他和女兒們強調「如果沒遇到條件好的男生，也不用勉強去嫁」。民視 ・ 1 天前
周潤發出席MAMA！ 哽咽「請求全場起立」哀悼香港大火
香港宏福苑大火造成嚴重死傷，連兩日在香港舉辦的MAMA頒獎典禮，取消紅毯以及部分演出。而先前曾傳出取消出席的周潤發，在典禮尾聲驚喜登場，不過開口隨即哽咽。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願
斷開Lulu！男星宣布新身分 完成阿嬤生前心願EBC東森娛樂 ・ 16 小時前
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上
袁惟仁緊急送醫！兒子首度發聲：還沒聯絡上EBC東森娛樂 ・ 1 天前
女星手術「膽囊被切」後知後覺！罹糖尿病認了1飲品連喝四年
女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，挺過8次化療與兩次重大切除手術，從鬼門關前走回來。今以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，披上量身打造的「原始女酋長」造型霸氣現身，在松菸4號倉庫開講，首度公開這幾年與病魔共存的心路歷程。唐玲近來被診斷為糖尿病前期，透露因為胃改道讓食物高速衝進小腸，血糖容易自由時報 ・ 1 天前
王力宏前妻李靚蕾「低調現身」許瑋甯婚禮 深V爆出來⋯人群中超好認
許瑋甯、邱澤28日晚間舉辦婚宴，兩人出道多年，在演藝圈擁有好人緣。許多好友都到場，包含黃鐙輝、鍾欣凌、丁寧、藍心湄、章廣長、9m88、柯震東、春風等，其中王力宏的前妻李靚蕾也穿著一身桃粉色的爆乳裝現身。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前