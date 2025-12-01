李英宏瘋癲「狂撞牆」失控 他靠《鬼滅之刃》化解
監所職場喜劇《監所男子囚生記》最新一集把哭點、笑點推向高峰。李英宏的客串角色正式曝光，以「詼諧 × 二次元」混搭，把觀眾逗到瘋狂重播。劇中沉浸在自我幻想世界的李英宏，竟把陳澤耀誤認為「殺人犯」！？爆走狂咬、瘋狂撞牆，失控程度讓管理員群全數頭大。更荒唐的是這場危機最後居然是靠《鬼滅之刃》成功化解，陳澤耀使出動漫知識，代入伊之助角色，才讓自認是炭治郎的李英宏冷靜下來。
李英宏飾演瘋癲受刑人狂撞牆。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
李英宏談起這次飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人，他坦言角色設定極端，但自己在拍攝時給自己的唯一指令，就是把所有情緒放大到極致：「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應。」也因為如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。
陳澤耀則爆料，施名帥又在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊呼救：「他又在『直直撞』了！」幽默將李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞中，引發眾人狂忍笑。有時兩人正專注對戲，他還會在一旁故意唱起〈台北直直撞〉，讓大家笑到失守。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方。」
施名帥(右)與邱以太壓制情緒不穩定的受刑人李英宏。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
劇情方面，日前活動才揭露楊祐寧與黃冠智在監所違規舍的鐵窗兄弟情，兩人因情緒失控遭懲戒，陳澤耀更因替黃冠智求情，被連帶罰進違規舍當管理員。三人在封閉高壓的監所裡，真心相待、互相開解情緒，硬生生在冷冽制度中長出一段動容羈絆。然而在這個高壓密閉空間裡，每位受刑人都是高難度關卡。其中由李英宏演出的高危險受刑人，集各種複雜狀態於一身：愛咬人、重度動漫迷、HIV帶原、思覺失調，就是個不定時炸彈，對初來乍到的陳澤耀而言，簡直是地獄開局。
李英宏飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
戲中李英宏隨身的「紙人護衛兵」，是他心中最重要的「家人」，卻因陳澤耀誤觸而全倒在地，瞬間引爆他的崩潰點，讓他全面爆發，怒吼、撞牆、攻擊咬人樣樣來，他甚至認定陳澤耀是「殺人兇手」，要以牙還牙討回公道。最後陳澤耀急中生智，把自己代入《鬼滅之刃》世界觀，成功與李英宏的二次元幻想頻率對上線，兩人「角色相認」後，他才順利哄對方穿上防護衣、化解危機。
楊祐寧接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
劇中角色深受動漫影響，李英宏把自己視為《鬼滅之刃》炭治郎，談到與陳澤耀的動漫橋段對戲，他笑說：「拍攝時其實蠻有共鳴的。」至於私下喜愛的動漫，他則害羞地透露最喜歡經典作品《哆啦A夢》和《龍貓》，完全展現反差萌。至於陳澤耀則透露自己「被迫補修動漫學分」的幕後故事，由於角色需要以動漫語言與李英宏溝通，他坦言一開始看到劇本時完全霧煞煞，只能靠線索上網查：「後來才發現原來裡面講的是《咒術迴戰》和《鬼滅之刃》的招式。」為了確保表演、手勢到位，他利用拍攝空檔補看動畫，手勢與日文台詞則向熱心的動漫迷請益，全力補足角色所需知識。
楊祐寧隔著鐵窗與黃冠智互動。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
備受討論的劇情還有楊祐寧飾演的9568與小弟7392（劉宸肇、五木）閒聊吃飯時，接到癌末通知那一瞬間，情緒全面潰堤，悲痛直擊觀眾心臟。他意識到自己極可能在鐵窗內錯過孩子的誕生，這場哭戲彷彿最後一根稻草狠狠折斷他的信念。隨著絕望感吞噬理智，他也開始醞釀一場足以撼動全劇的「逃獄行動」，情節張力瞬間飆升至新高度。
黃冠智在違規舍中受到楊祐寧的鼓勵。（圖／愛奇藝國際版、壹壹影業提供）
監所職場喜劇《監所男子囚生記》由劉以豪、陳澤耀、施名帥、張軒睿、詹子萱、邱以太、睦媄、楊祐寧主演，每週六晚間8點，於愛奇藝國際版、台灣大哥大MyVideo同步首播。
