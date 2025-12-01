李英宏進《監所》爆走狂咬、撞牆 失控「直直撞」竟全靠《鬼滅之刃》冷靜

陳澤耀（右）用二次元招式神救援李英宏。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

李英宏客串演出《監所男子囚生記》，劇中沉浸在自我幻想世界，竟把陳澤耀飾演的監所管理員誤認為「殺人犯」，失控爆走狂咬、瘋狂撞牆。更荒唐的是這場危機最後居然是靠《鬼滅之刃》成功化解，陳澤耀使出動漫知識，代入「伊之助」角色，才讓自認是「炭治郎」的李英宏冷靜下來。

李英宏談起這次飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人，他坦言角色設定極端，但自己在拍攝時給自己的唯一指令，就是把所有情緒放大到極致，「我就告訴自己，今天是來監所當一個瘋子，盡可能放大所有失控的反應」。也因為如此，角色的混亂與脆弱在鏡頭前更加鮮明。

李英宏飾演瘋癲受刑人狂撞牆。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

陳澤耀則爆料，施名帥又在片場貢獻即興金句。在李英宏拍攝撞牆戲時，施名帥突然大喊呼救：「他又在『直直撞』了！」幽默將李英宏百萬經典歌曲〈台北直直撞〉融入台詞中，引發眾人狂忍笑。有時兩人正專注對戲，他還會在一旁故意唱起〈台北直直撞〉，讓大家笑到失守。李英宏也笑稱施名帥相當有趣，「而且這歌名太好用了，不難想像會被用在很多地方」。

施名帥（右）與邱以太壓制情緒不穩定的受刑人李英宏（下）。愛奇藝國際版、壹壹影業提供

動漫入戲李英宏有共鳴！陳澤耀被迫補學分

談到與陳澤耀的動漫橋段對戲，李英宏笑說：「拍攝時其實滿有共鳴的。」至於私下喜愛的動漫，他則害羞地透露最喜歡經典作品《哆啦A夢》和《龍貓》，完全展現反差萌。

陳澤耀則透露自己「被迫補修動漫學分」的幕後故事，由於角色需要以動漫語言與李英宏溝通，他坦言一開始看到劇本時完全霧煞煞，只能靠線索上網查，「後來才發現原來裡面講的是《咒術迴戰》和《鬼滅之刃》的招式」。為了確保表演、手勢到位，他利用拍攝空檔補看動畫，手勢與日文台詞則向熱心的動漫迷請益，全力補足角色所需知識。

李英宏飾演情緒極度不穩定、時而暴走撞牆的受刑人。愛奇藝國際版、壹壹影業提供



