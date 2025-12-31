李英愛跨年夜奪情侶獎！ 小16歲CP金英光「失言」急道歉

李英愛與金英光（左圖右）一起拿下最佳情侶獎肯定。翻攝newspim、imbc

2025年跨年夜，「氧氣女神」李英愛今（31日）晚在首爾出席《2025 KBS演技大賞》，憑著韓劇《恩秀的好日子》，與小她16歲的搭檔金英光，一同拿下最佳情侶獎。

李英愛（左）虧金英光叫她去演邪教教主。翻攝KBS

《恩秀的好日子》是李英愛睽違26年，再度拍攝KBS電視劇，拿下情侶獎的她，開心地說：「我只是照著劇本、很愉快地拍攝，但英光表現得非常好，讓現場氣氛也變得很愉快。」她也感恩表示，兩人雖不是拍攝甜蜜愛情戲，仍能獲得情侶獎肯定，格外感謝。

「氧氣女神」李英愛依舊凍齡，美美出席年末頒獎典禮盛會。翻攝xsports

不過李英愛也爆料，金英光私下與她聊天時，推薦她下一部能演「邪教教主」，突如其來的推薦，讓全場觀眾笑翻。金英光才急忙解釋道，「其實和李英愛前輩合作時，最讓我印象深刻的就是她的聲音。因為非常有說服力、又充滿力量，拍攝時很容易讓人投入，所以才會想，用那樣的聲音來演，會不會很有趣。」擔心說錯話的金英光，連忙低頭致歉說：「對不起，是我的錯。」再度讓全場笑翻。

二代團偶像搶情侶獎

玉澤演（右）與徐玄再續二代韓團緣分，今晚一起拿下最佳情侶獎。翻攝imbc

廣告 廣告

今晚的最佳情侶獎，還包括《24小時健身俱樂部》的李濬榮、鄭恩地，《我奪走了公爵的初夜》的玉澤演、徐玄等螢幕CP檔。



回到原文

更多鏡報報導

《孤獨的美食家》松重豐揪粉直播跨年 再尬《紅白》撂話：更興奮

不只李鍾碩行善！IU年末再捐2億韓元 累積善款破60億「人間天使」再認證

一度遭傳成「下一個于朦朧」被拔牙獻祭 陳都靈主持跨年場驚人狀態曝光