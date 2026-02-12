鏡報

李英愛26年前嫩照公開！ 朴贊郁經典《JSA共同警戒區》一刀未剪再登大銀幕

林奕雯
李英愛26年前主演的《JSA共同警戒區》將在台灣大銀幕重映。
李英愛26年前主演的《JSA共同警戒區》將在台灣大銀幕重映。CATCHPLAY提供

被譽為「韓國影史最重要電影之一」、影響整個世代韓片創作的經典之作《JSA共同警戒區》（Joint Security Area），將於今年迎來上映 26 週年。繼香港、韓國陸續推出經典重映後，台灣也正式宣布《JSA共同警戒區》將於3月13日以4K修復、一刀未剪完整版形式重返大銀幕。

宋康昊、李炳憲、李英愛尬演技

《JSA共同警戒區》由朴贊郁執導，宋康昊、李炳憲、李英愛、申河均主演，故事圍繞在南北韓交界的「共同警戒區」發生的神祕槍擊事件，一名瑞士籍女軍官奉命調查真相，卻逐步揭開一段不該存在、卻真實發生的士兵友情。電影不僅在懸疑敘事上層層翻轉，更透過角色之間微妙而壓抑的情感，直指制度、身份與人性之間難以逃避的矛盾。

李英愛片中飾演奉命調查真相的女軍官。
李英愛片中飾演奉命調查真相的女軍官。CATCHPLAY提供
李炳憲（左）與宋康昊在電影中大飆演技。
李炳憲（左）與宋康昊在電影中大飆演技。CATCHPLAY提供

《JSA共同警戒區》奠定朴贊郁影壇地位

導演朴贊郁曾在回顧本片時表示，即使歷經多年，《JSA共同警戒區》依然能讓不同世代的觀眾產生情感共鳴，這也是他至今仍對這部作品感到特別深刻的原因。在當年上映時，《JSA共同警戒區》曾是韓國影史票房冠軍之一，也是導演朴贊郁奠定影壇地位的代表作。

朴贊郁導演亦曾在訪談中提到：「拍攝本片時正值南北韓題材仍高度敏感的年代，能夠讓北韓角色以具有人性與情感的方式出現在銀幕上，本身就是一次大膽且冒險的嘗試。」26年後回望，這部電影所傳達的人性張力與情感重量，更顯得真實而感動。

《JSA共同警戒區》在台上映紀念套票必收

片商攜手攜手光點華山電影館推出《JSA共同警戒區》紀念典藏套票。
片商攜手攜手光點華山電影館推出《JSA共同警戒區》紀念典藏套票。CATCHPLAY提供

為讓影迷能將這部影史經典延續珍藏，CATCHPLAY 特別攜手光點華山電影館推出《JSA共同警戒區》紀念典藏套票，內容包含電影票乙張、16 頁深度專冊乙本，以及韓版原文 A3 海報乙張，極具收藏價值。套票即將於2月26日開賣，詳細資訊請至 CATCHPLAY 或光點華山電影館官方粉絲團查詢。


