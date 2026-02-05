李茂珍二度來台開唱共度白色情人節 許願台灣味吃滷肉飯喝珍奶

【緯來新聞網】韓國人氣歌手李茂珍去年首度來台，對熱情粉絲與用心的應援留下深刻印象，今（5日）宣布將於3月14日在Legacy TERA舉辦他的第二次個人演唱會《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》，與粉絲浪漫共度白色情人節。

李茂珍將二度來台開唱。（圖／網銀國際提供）

李茂珍2020年以《Sing Again - 無名歌手戰》嶄露頭角，去年五月發行數位單曲〈Baepsae〉，同時參與其他歌手作品的製作，證明作為製作人的實力。他所主持的 YouTube 頻道音樂節目《李茂珍Service》依然人氣不墜，曾與太妍、aespa 的 Karina等人合唱，更在綜藝領域相當活躍，陸續演出旅遊實境節目《Great Guide 2》、《Great Guide 2.5—Daedanan Guide》，展現私下既可靠又充滿老靈魂的面貌。節目前進阿根廷錄影時，李茂珍大秀一段神級即興演唱，令現場所有人聽得十分陶醉，並掀起網路熱議，再次驗證其歌手實力和討喜的個人魅力。



李茂珍上次到訪台灣吃了不少美食，這次想挑戰更在地的小吃：「我知道滷肉飯在台灣幾乎就像韓國的辣炒豬肉飯一樣，是非常代表性的國民美食。之前在韓國吃過的滷肉飯很合我的口味，所以這次要試試看台灣當地的滷肉飯！」另外李茂珍自己爆料透露：「其實我平常不太吃零食、也不太喝甜的飲料，上次來台灣時沒有喝到珍珠奶茶，事後想想還蠻後悔的（笑）。所以這次一定要喝看看珍珠奶茶。」讓粉絲們笑說李茂珍實在太老實，散發滿滿反差萌。



這此演唱會概念「today’s, eMUtion」是由「emotion（情感）」與名字「李茂珍（Lee Mujin）」結合而成的新字。他感性表示：「這次的演出，就是把這些音樂串在一起，希望能在短短的時間裡，讓大家體驗像是一整天 24 小時情緒流動的感覺。」



他還透露，「去年真的很緊張！也很擔心會不會出錯，但回頭看上一場台灣的首次專場留下了相當滿意、很美好的回憶。這次已經不是第一次了，心情上比較放鬆、擔心也少了，希望能用更從容的狀態，帶來一場更精彩的演出。 」



《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》將於3月14日在Legacy TERA舉辦，演唱會票價依區域劃分為NT$4080、NT$3680、NT$2480，全場粉絲都能獲得台北場限定小卡，VIP區粉絲開放Soundcheck、Guitar pick，依照各區票價不同，可再抽1對1合照、1對10合照、簽名海報、簽名拍立得。演唱會門票將於2月11日中午12點在KKTIX售票網站開賣。









2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI

活動時間｜2026年3月14日（六）18：00（實際演出時間以現場公告為準）

演出地點｜Legacy TERA（臺北市南港區市民大道八段99號）

售票網站｜https://wve.kktix.cc/events/2026leemujinliveconcert

售票時間｜02月 11 日（三）12：00

票價｜NT$4,080／NT$3,680／NT$2,480（VIP、A區為座席；B區為站席）

《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》票價圖。（圖／網銀國際提供）

