李茂珍宣布3月14日台北開唱 白色情人節與粉絲相見

韓國歌手李茂珍今（5）日宣布將於 3 月 14 日白色情人節 再度來台，舉辦第二次專場《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》，與粉絲在台北相見，由於去年首度來台舉辦個人演唱會，對粉絲的熱情應援與現場氣氛留下深刻印象，所以相當期待再與台灣歌迷見面。

以「音色強盜」稱號受到關注的李茂珍，近年除了歌唱表現備受肯定，也持續投入創作與製作工作，去年 5 月發行數位單曲〈Baepsae〉，並參與多首作品製作。他主持的 YouTube 音樂節目《李茂珍 Service》持續累積人氣，同時也活躍於綜藝領域，出演《Great Guide 2》、《Great Guide 2.5—Daedanan Guide》，其中在阿根廷錄影時的即興演唱片段引發討論。

本次演唱會主題「today’s, eMUtion」結合「emotion」與名字而成，李茂珍表示，希望透過音樂呈現一天之中情緒的變化。他也提到，相較去年首次來台時的緊張，這次心情相對放鬆，期望能以更穩定的狀態完成演出。談到台灣行程，他提到想再嘗試滷肉飯，也希望補喝上次未能喝到的珍珠奶茶。

《2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI》門票將於 2 月 11 日中午 12 點 於 KKTIX 開賣，票價分為新台幣4080、3680、2480元。全場觀眾可獲得台北場限定小卡，VIP 區另開放 Soundcheck 與 Guitar pick，並依票區抽選合照與簽名周邊等福利。