李茂珍白色情人節再來台開唱！後悔上次沒喝到珍奶：想吃滷肉飯

韓國人氣歌手李茂珍去年首度來台，對熱情粉絲與用心的應援留下深刻印象，今（5日）宣布特別選在3月14日舉辦第二次個人演唱會「2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI」，與粉絲浪漫共度白色情人節，李茂珍回憶：「去年真的很緊張！也很擔心會不會出錯，但回頭看上一場台灣的首次專場留下了相當滿意、很美好的回憶。這次已經不是第一次了，心情上比較放鬆、擔心也少了，希望能用更從容的狀態，帶來一場更精彩的演出。 」

李茂珍以「音色強盜」著稱，不僅在歌唱領域斬獲佳績，去年5月發行數位單曲〈Baepsae〉，同時參與其他歌手作品的製作，證明作為製作人的實力，主持的 YouTube頻道音樂節目《李茂珍Service》依然人氣不墜，更在綜藝領域相當活躍，陸續參演旅遊實境節目《Great Guide 2》、《Great Guide 2.5—Daedanan Guide》，展現私下既可靠又充滿老靈魂的面貌，節目前進阿根廷錄影時，李茂珍大秀一段神級即興演唱，令現場所有人聽得十分陶醉，並掀起熱議，再次驗證其超強實力和個人魅力。

演唱會概念「today’s, eMUtion」是由「emotion（情感）」與名字「李茂珍（Lee Mujin）」結合而成的新字，透過真誠且情感豐沛的歌曲，希望將自己內心想傳達的情緒與心意，完整而直接地傳遞給觀眾，李茂珍坦承自己就和大家一樣，在不同日子、不同時間，都會感受到各式各樣的情緒，將這些感受化作成音樂，並感性地說：「這次的演出，就是把這些音樂串在一起，希望能在短短的時間裡，讓大家體驗像是一整天 24 小時情緒流動的感覺。」令粉絲相當期待現場將如何呈現。

上次到訪台灣的李茂珍吃了不少美食，這次想挑戰更在地的小吃：「我知道滷肉飯在台灣幾乎就像韓國的辣炒豬肉飯一樣，是非常代表性的國民美食，之前在韓國吃過的滷肉飯很合我的口味，所以這次要試試看台灣當地的滷肉飯！」另外，李茂珍自己打趣爆料透露：「其實我平常不太吃零食、也不太喝甜的飲料，上次來台灣時沒有喝到珍珠奶茶，事後想想還蠻後悔的。所以這次一定要喝看看珍珠奶茶。」讓粉絲們笑說李茂珍實在太老實，散發滿滿反差萌。

「2026 LEE MU JIN LIVE CONCERT [Today’s, eMUtion] in TAIPEI」將於3月14日（六）晚間6點在Legacy TERA，票價分為NT$4,080／NT$3,680／NT$2,480，預計2月11日中午12點在KKTIX售票網站開賣。福利則是全場粉絲都能獲得台北場限定小卡，VIP區粉絲開放Soundcheck、Guitar pick，依照各區票價不同，可再抽1對1合照、1對10合照、簽名海報、簽名拍立得。

