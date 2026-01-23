李荷妮懷孕六周拍雙人瑜伽嚇壞河正宇
由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的話題之作《四人行，不行》，將於2月6日在台灣上映。河正宇此次一改過往形象，以成人性喜劇形式直球探討「無性生活」、「交換夫妻」、「多P」等韓國電影中少見的禁忌議題，大膽尺度一曝光便引發高度討論，電影在當地上映後也迅速拿下新片票房冠軍。其中，河正宇與李荷妮在片中示範「雙人瑜伽增進夫妻情趣」的橋段，曖昧又荒謬的畫面成為全片最具代表性的名場面，讓不少觀眾笑中帶羞、印象深刻。
《四人行，不行》由河正宇、孔曉振、金東旭、李荷妮共同主演，劇情描述樓下夫妻再也無法忍受樓上夫妻夜夜傳來的激情噪音，索性邀請對方下樓共進晚餐，試圖把話說清楚。然而，一場原本看似客套的飯局，卻在彼此試探與心理攻防中逐漸失控，話題一路歪樓，最終演變成一個尺度不斷升高、令人瞠目結舌的夜晚。電影以幽默包裝尷尬，用玩笑逼出角色內心的真實慾望，也讓觀眾在笑聲中隱隱看見婚姻與親密關係的現實縮影。
身兼編劇與導演的河正宇透露，「雙人瑜伽」橋段源自一個刻意讓人措手不及的創作想法，「我們需要一個既新鮮又突兀的設定，讓角色做出完全超出預期的行為，最後就想到雙人瑜伽。」孔曉振雖未親自參與演出，仍笑說一開始以為只是普通瑜伽，實際得知是「雙人瑜伽」後相當吃驚，「我們還特地一起去體驗，那個程度真的會讓人忍不住喊『我不行了』，幾乎已經接近馬戲團表演。」她也賣關子表示，這段畫面一定要在大銀幕上親眼確認。
令人意外的是，參與該場高難度演出的李荷妮，在拍攝時其實正懷著第二胎、孕期僅六週。過去曾在峇里島接受長時間瑜伽訓練的她，片中超過八成動作皆親自完成，卻也因此發生過不慎摔倒、骨盆瘀青的驚險狀況。李荷妮坦言，因不希望增加對手演員與劇組的壓力，選擇等拍攝結束後才公開懷孕消息。河正宇事後得知後相當自責，表示整個製作團隊都立刻重新檢視如何更周全地照顧與保護她，也慶幸最終順利完成拍攝，讓人鬆了一口氣。
