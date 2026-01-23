李荷妮懷孕拍雙人瑜珈摔傷 河正宇嚇壞超自責

河正宇（右）自編、自導、自演，找來李荷妮（左）演出。（圖／采昌國際多媒體提供）

由《與神同行》票房男星河正宇自編、自導、自演的話題之作《四人行，不行》，即將在2月6日於台灣大膽獻映。河正宇這次徹底拋開形象限制，以極具挑釁意味的成人性喜劇形式，直球探討「無性生活」、「交換夫妻」、「多P」等韓國電影極少觸及的禁忌議題，尺度之大令人咋舌，也成功引爆觀眾熱烈討論，一上映就勇奪新片票房冠軍。

片中最讓人津津樂道的，莫過於河正宇與李荷妮一場「雙人瑜伽增進夫妻情趣」戲碼。令人意想不到的是，李荷妮在拍攝當時，正值懷孕第二胎六週，仍敬業完成高難度動作。她事後透露：「有一次不小心摔了一下，骨盆還瘀青了，當下真的非常心驚膽戰。」這也讓當時還不知道她懷孕的河正宇，事後相當自責與心疼，坦言：「知道她懷孕後，我和整個製作團隊都一直思考要怎麼更照顧她、保護她。幸好她把雙人瑜伽的戲演得非常完美，真的讓人鬆了一口氣。」

身兼編劇與導演的河正宇透露，這場戲的誕生，其實來自一個「讓人措手不及」的創作念頭：「我們必須想出一個既新鮮又有點突兀的設定。我一直在想，這對夫妻如果做出一件完全出乎所有人意料的行為，會是什麼？最後就想到雙人瑜伽。」孔曉振雖然沒有親自加入瑜伽演出，卻也忍不住笑說：「起初聽到是瑜伽，還以為會非常簡單，結果要做的竟然是很陌生的『雙人瑜伽』。我、李荷妮還有河正宇就在拍攝前，特地一起到瑜伽教室實際體驗了一次，但那種程度真的會讓人忍不住大呼『我不行了』！那幾乎已經接近是馬戲團表演了！」她更賣關子表示：「大家一定要透過電影親自看看，那到底是種什麼樣的瑜伽。」

李荷妮懷孕仍賣力演出雙人瑜珈，讓不知情的河正宇相當自責。（圖／采昌國際多媒體提供）

