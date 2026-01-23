李荷妮挺孕肚拍雙人瑜珈戲 隱瞞劇組膽顫心驚

記者王丹荷／綜合報導

由票房男星河正宇自編、自導、自演的《四人行，不行》，河正宇這次徹底拋開形象限制，以極具挑釁意味的成人性喜劇形式，直球探討「無性生活」、「交換夫妻」、「多P」等韓國電影極少觸及的禁忌議題，尺度之大令人咋舌，也成功引爆觀眾熱烈討論，一上映就勇奪新片票房冠軍。

片中河正宇、李荷妮1場「雙人瑜伽增進夫妻情趣」戲碼，曖昧又荒謬的畫面，不僅成為全片名場面，更讓觀眾笑中帶羞、印象深刻。李荷妮過去曾在峇里島上過1個多月的瑜伽課，瑜伽程度已經算是相當專業，片中的瑜伽場面有超過80%都是由她親自完成。不過李荷妮在拍攝當時，正值懷孕第2胎6週，仍敬業完成高難度動作。

她回憶：「雙人瑜伽真的非常有趣，我必須不斷練習讓對方用腳支撐我的肚子並轉動它。而導演也滿特別的，一開始說都有替身、不用擔心，只是練習而已，結果因為我已經受過訓練，最後就一直由我本人來做。」只不過拍攝當下，正值她懷孕第2胎6週，「我又覺得，如果一說出自己懷孕的事，對一起表演的人來說，壓力也會變得很大，所以心想這件事一定要等拍完再說。沒想到有一次不小心摔了一下，骨盆還瘀青了，當下真的非常心驚膽戰。」

當下劇組大部分人員都不知道李荷妮懷孕的事，當河正宇一得知這項事實，既驚嚇又自責地說：「得知她當時正處於懷孕初期，我真的嚇了一跳。不只是我，整個製作團隊都一起思考該怎麼照顧她、如何多加體貼與保護。幸好她把雙人瑜伽做得非常完美，真的讓人鬆了一口氣。」

《四人行，不行》描述樓下夫妻再也無法忍受樓上夫妻夜夜傳來的「激情噪音」，竟主動邀請對方下樓共進晚餐。原本只是想把話說清楚的1頓飯，卻在言語試探、心理攻防下一路失控、全面歪樓，最終演變成尺度愈來愈大、話題愈聊愈母湯的成人之夜。全片大膽、直接又開放，刻意踩在尺度線上反覆試探，用笑聲包裝尷尬，用玩笑逼出真心，讓觀眾在笑到捧腹的同時，可能還會突然發現似乎就是在說自己。

其中河正宇、李荷妮當著孔曉振、金東旭的面，現場示範如何透過「雙人瑜伽增進夫妻情趣」的橋段，荒謬、曖昧又讓人忍不住笑到失控，身兼編劇與導演的河正宇透露，這場戲的誕生，其實來自1個「讓人措手不及」的創作念頭：「我們必須想出1個既新鮮又有點突兀的設定。我一直在想，這對夫妻如果做出1件完全出乎所有人意料的行為，會是什麼？最後就想到雙人瑜伽。」

孔曉振雖然沒有親自加入瑜伽演出，卻也忍不住笑說：「起初聽到是瑜伽，還以為會非常簡單，結果要做的竟然是很陌生的『雙人瑜伽』。我、李荷妮還有河正宇就在拍攝前，特地一起到瑜伽教室實際體驗了1次，但那種程度真的會讓人忍不住大呼：『我不行了！』那幾乎已經接近是馬戲團表演了。」她更賣關子表示：「大家一定要透過電影親自看看，那到底是種什麼樣的瑜伽。」電影2月6日在臺上映。

《四人行，不行》河正宇（下）與李荷妮上演「雙人瑜伽增進情趣」戲碼。（采昌國際多媒體提供）

《四人行，不行》河正宇（左）與李荷妮詮釋夜夜激情的恩愛夫妻。（采昌國際多媒體提供）