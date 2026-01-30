李蒨蓉兒子曝美國海底撈打工辛酸 點名「這國人」最不會給小費

李蒨蓉兒子分享在美國打工的甘苦談。（圖／翻攝臉書／李蒨蓉）

在光鮮亮麗的星二代背後，也有不為人知的現實與辛苦。藝人李蒨蓉近日罕見透過社群平台，公開與兩名在美留學兒子的深度對話，揭露他們在美國餐飲業工讀的真實經歷。這段對談影片中，小兒子Josh首次談及在火鍋連鎖店「海底撈」工作的點滴，讓許多家有留學生的家長產生共鳴。

李蒨蓉在社群平台分享，Josh目前為了分擔生活費，在美國海底撈任職服務生。他坦言工作內容遠比想像中繁重，不僅得長時間站立，有時一站就是七到八小時，甚至會忙到深夜十二點、凌晨一點才能下班。他說，為了爭取更多小費，必須隨時保持笑容、手腳俐落，且桌位數由主管視工作表現分配。

廣告 廣告

Josh提到，有時必須同時應對6到10桌客人，「桌數越多，小費才會高一點」，但隨之而來的壓力與體力消耗也倍增。他坦言，美國的小費文化對服務生來說充滿挑戰，有時辛苦一整晚，卻收不到相對應的小費，讓人感到相當挫折。

影片中，Josh也直言點出部分客群的消費習慣問題。他分享，有些來自印度的家庭客人，往往點餐不多卻長時間佔位，一坐就是兩小時，甚至使用多張桌子，最終卻未給予任何小費。他無奈地說：「佔了我兩個桌位，坐兩個小時，結果一毛小費都沒有，真的很傷。」

除了Josh，大兒子也在影片中分享自己的觀察。他認為，對許多留學生來說，打工是提早面對現實社會的必經歷程。離開校園與家庭的庇護後，才真正學會如何面對人際互動、社會壓力與金錢觀念。他感嘆：「生活遠比想像中來得艱難。」

作為母親，李蒨蓉在影片中難掩心疼。她坦言，看到孩子在異地為生活奔波，從端盤、收桌到應付客人與主管壓力，甚至為了一兩塊錢的小費斤斤計較，實在讓人心酸。她表示，有時孩子工作一晚下來筋疲力盡，收穫卻寥寥無幾；但偶爾也會因為拿到較多小費而短暫感到欣慰，「當媽媽的我，邊聽邊心疼，但更多的是驕傲」。

李蒨蓉感性地說：「原來端盤子端的，不只是餐點，是責任感、是體力、是抗壓性，也是對金錢最真實的體悟。」她認為，小費文化對孩子而言，不只是收入來源，更是讓他們理解「每一分錢都來之不易」的重要契機。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

捷運禁飲食站內卻有小吃攤 他「神回覆」全場服了：毫無破綻的回應

林沄蓁大勝！呂秋遠一審慘賠60萬 她哽咽曝「常邊寫狀邊哭」

營養師點名「茶葉蛋含糖高」醫師打臉 悄刪文遭炎上：團隊裝沒事？