李蒨蓉兒子美國海底撈打工崩潰實錄！工時長拚小費 直言「這國人」最雷

星二代異鄉打拚不只光鮮。女星李蒨蓉近日罕見公開母子真心話，揭露兩名留美兒子在美國餐飲業打工的真實處境，從長工時、高壓服務到小費文化的殘酷現實，讓不少家長與留學生看了心有戚戚焉。女星李蒨蓉的兩名兒子目前在美國求學，為了負擔生活開銷，兄弟倆選擇投身當地餐飲業打工。近日她透過社群平台分享母子對談影片，小兒子Josh首度鬆口，談及自己在美國連鎖火鍋品牌「海底撈」打工的親身經歷，直言「真的不輕鬆」。

小兒子Josh首度鬆口，談及自己在美國連鎖火鍋品牌「海底撈」打工的親身經歷，直言「真的不輕鬆」。（圖／翻攝自李蒨蓉FB）

Josh表示，美國餐飲業的工時與體力消耗遠超想像，一站往往就是 7、8 個小時，忙碌時甚至到凌晨12 點、1點才能下班。為了爭取更多小費，服務人員必須隨時保持笑容、動作俐落，桌數也由主管依表現分配。他透露，自己曾同時服務6到10桌，「桌數越多，小費才會比較好」，但相對承受的壓力與體力負荷也成倍增加。

Josh表示，美國餐飲業的工時與體力消耗遠超想像，一站往往就是 7、8 個小時。（圖／翻攝自李蒨蓉FB）

談到美國特有的小費文化，Josh也坦言存在不少「地雷」。Josh在影片中點名，印度客人常讓服務生相當頭痛，原因在於對方多半以家庭為單位、點餐金額不高，卻長時間佔位，一坐就是兩個小時，甚至佔用多張桌位，結帳時卻往往沒有小費，讓他無奈直呼：「佔了我兩個桌位，坐兩個小時，結果一毛小費都沒有，真的很傷。」

Josh在影片中點名，印度客人常讓服務生相當頭痛，原因在於對方多半以家庭為單位、點餐金額不高，卻長時間佔位，一坐就是兩個小時，甚至佔用多張桌位。（圖／翻攝自李蒨蓉FB）

大兒子也補充，留學生打工其實是一堂提早面對社會的必修課，離開校園與家庭的保護後，才真正感受到現實社會的運作方式與人情冷暖，直言「生活沒有想像中容易」。對此，李蒨蓉在臉書吐露身為母親的心情，坦言看到孩子在異鄉端盤子、收桌、被客人催、被主管盯，還得看小費多寡過日子，「說不心疼，是騙人的」。她形容，有時孩子一晚忙到筋疲力盡，卻只換來幾塊美金的小費，也有幸運時刻能因小費多而短暫開心。

李蒨蓉感性寫道：「原來端盤子端的，不只是餐點，是責任感、是體力、是抗壓性，也是對金錢最真實的體悟。」她認為，小費文化帶給孩子的，不是賺多少錢，而是理解「每一分錢都不容易」。李蒨蓉也透露，讓兄弟倆自己聊打工甘苦，有厭世、有崩潰，但更多的是成長後的領悟。儘管邊聽邊心疼，卻也讓她這位母親，感到滿滿驕傲。

