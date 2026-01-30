李蒨蓉兒美國海底撈打工！點名「這國人」不愛給小費 辛酸內幕曝光

李蒨蓉的兒子們分享國外打工的經驗。圖／翻攝自李蒨蓉臉書

國外打工好辛酸？女星李蒨蓉在臉書粉專發布貼文，分享2名兒子在美國留學的歷程，小兒子目前在美國的海底撈擔任服務生，他透露，來自印度家庭的客人，不僅點餐不多，還長時間佔位，重點是不會給小費，讓他相當無奈。對此，李蒨蓉大嘆，「原來端盤子端的不只是餐點，是責任感、是體力、是抗壓性，也是對金錢最真實的體悟」。

女星李蒨蓉日前在臉書粉專，跟兩個兒子一起拍影片，分享到美國留學時打工的心得，小兒子Josh在美國海底撈當服務生。Josh透露，美國服務生的小費，是以桌子去作區分，如果服務生有能力顧更多桌子，相應能獲得的小費也會更多。

不過，海底撈服務生一個晚上就要站7、8個小時，端餐、收桌、被客人催、被主管盯，有時候小費很多就很開心，有時忙整晚卻只拿到幾元美金。Josh透露，自己可以負責6至10桌的客人，因此賺的小費會比只能負責4桌的服務生還多。

另外，Josh也分享各國客人的消費習慣，他指出來自印度家庭的客人，不僅點餐不多，還會長時間佔位，且一坐就是兩個小時，還會佔用多張桌子，重要的是不會給予任何小費，讓Josh相當無奈。此外，大兒子認為，留學生打工是提早面對社會的必修課程，出社會才會體會到資本主義社會的現實、人情冷暖，「生活其實沒有那麼容易」。

對此，媽媽李蒨蓉則感嘆說，「送兒子去美國念書，必須在餐廳端盤子，賺零用錢，說不心疼，是騙人的」，但她也理解到原來盤子端的不只是餐點，「責任感、是體力、是抗壓性，也是對金錢最真實的體悟」，小費文化教他們的不是賺多少錢，而是每一分錢都不容易。



