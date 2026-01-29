李蒨蓉兒遇「槍擊驚魂」！被吼「我要射擊」險成靶子

娛樂中心／李筱舲報導



女星李蒨蓉結婚21年，育有兩名正在美國留學的兒子。近日她透過社群平台分享母子對談短片，揭露美國校園生活的真實面貌。影片中兩位兒子大談赴美求學遭遇的文化衝擊，不僅爆出美國公立高中校風剽悍，連廁所都禁止安裝鏡子，大兒子更親身經歷了一場險些喪命的「人肉靶子」驚魂記，真實的內容也引發網友熱議。









李蒨蓉兒赴美險成「人肉靶子」！過天橋被吼「我要射擊」…揭留學背後挑戰

李蒨蓉的兩名兒子正在美國留學。（圖／翻攝自臉書粉專《李蒨蓉 Lee Chien Rong》）

廣告 廣告





美國公立高中校風剽悍：小兒子憂太早赴美恐「被帶壞」

李蒨蓉的小兒子在片中坦言，美國公立高中校園環境相當混亂，若年紀太小就赴美就讀，容易受到不良影響被帶壞。他形容美國學生作風奔放且熱衷肢體衝突，學校為了確保安全，竟規定廁所內不准出現玻璃與鏡子，主要就是防範學生情緒激動時，會將鏡子敲下來當作武器攻擊別人，嚴謹的校安規定也真實顯露了美國校園安全的問題。

李蒨蓉兒赴美險成「人肉靶子」！過天橋被吼「我要射擊」…揭留學背後挑戰

李蒨蓉公開分享兩位兒子在美國留學和生活的經驗。（圖／翻攝自臉書粉專《李蒨蓉 Lee Chien Rong》）

險成開槍首位靶子！李蒨蓉子驚憶「槍擊恐嚇」腎上腺素飆高

最令人心驚的內容，是大兒子曾在校外遭遇疑似槍擊恐嚇。他回憶一年多前某天經過天橋時，一名男子突然大吼要大家趴下，聲稱準備開槍射擊。當時大兒子距離對方僅五步的距離而已，如果對方真的開槍，那自己會是首位受攻擊的「人肉靶子」，大兒子表示當下嚇到腎上腺素飆高、甚至覺得自己可能性命不保了。雖然後來確認只是對方的惡作劇，但也讓他忍不住痛批這種玩笑真的滿低級的。藉由李蒨蓉及兒子們分享這段真實經歷，也讓家長們看見海外留學光環背後的安全挑戰。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：李蒨蓉兒赴美險成「人肉靶子」！過天橋被吼「我要射擊」…揭留學背後挑戰

更多民視新聞報導

廣播辱罵「醫院害死人」 院方告到底：絕不和解！

寺廟挖出「純金棺材」！專家見「紅絲帶」：絕不能開

「台灣民眾幣」瘋傳！網見設計「笑出豬叫聲」

