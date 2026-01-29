李蒨蓉兒險成人肉靶，美國留學遇路人喊「我要射擊」。（資料圖／陳俊吉攝）

女星李蒨蓉與富商老公育有2個兒子，目前兒子們都在美國就讀大學，而近年積極經營自媒體的她，日前也趁與兒子相聚的時刻拍攝短影音，暢聊在國外留學的點滴，沒想到談及安全問題時，大兒子竟自爆曾經差點成為人肉靶。

就讀過美國高中一年的小兒子首先提到，公立高中的人口組成比較複雜，當地學生的作風奔放，為了避免學生鬧事，「所以他們的廁所都不能有玻璃，都不能有鏡子，因為大家都會把鏡子敲下來去打別人」，並認為私立學校學費昂貴，但容易控管學生背景，規定亦比較嚴格，相較之下私立高中較安全。

廣告 廣告

被問到校園安全問題，小兒子透露與美國朋友談論過北捷中山站事件，「他們（美國朋友）就說這件事情在美國不會發生，因為如果發生的話，一定會有人拿出槍把他砰砰」。大兒子則回憶某次戴耳機走在路上，看見一名穿著藍色西裝的黑人，怎料才從對方身邊經過，隔著耳機就傳來大聲的呼叫：「大家全部趴下，我要射擊了。」

黑人說完後，大兒子立刻嚇到，「我整個腎上腺素飆到最高，因為我就走過去大概5步而已，所以我是他第一個靶子，我就是蹲超低然後往後看」，結果對方手上根本沒有東西，只是一場惡作劇。不過，大兒子補充，「美國人對這個反應超大，那時候大概有50個人全部蹲下，就是不知道怎麼了」，心有餘悸坦言：「雖然我沒有經歷過一個真正的槍擊，但是從那次的經驗當中，其實有感覺當下的緊張感，跟危機意識很重要。」

對此，李蒨蓉坦承，其實每天都在擔心孩子的安全，但後來學到與其焦慮，不如讓孩子學會保護自己，「孩子在長大，我們也在學習放手。當孩子有能力在外面照顧自己，就是身為家長最大的驕傲」，不少網友紛紛留言回應：「美國不是全部的高中都是這樣的，更不是私立就比較好，各有好壞的，應該說在哪州會比較好，而不是整個美國」、「小孩自己要有環境意識最重要」、「朋友的選擇真的很重要」。

