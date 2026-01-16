即時中心／顏一軒、陳治甬報導

內政部警政署今（16）日發布警職重要人事異動，台北市警察局長李西河因屆齡退休，高雄市警察局長林炎田確定將於1月20日北上接任台北市警察局長，遺缺由警政署航警局長趙瑞華陞任。對此，台北市長蔣萬安上午受訪時證實，昨（15）日曾與內政部長劉世芳通電話，並表示將以警政署最終正式人事發布為主。





蔣萬安今早在台北市副市長林奕華、國民黨資深台北市議員秦慧珠的陪同下，前往松山區行政中心，出席115年度市長與里長有約松山區活動，並於會前短暫接受媒體聯訪。

快新聞／李西河屆齡退休！林炎田將掌北市警局 蔣萬安發聲了

蔣萬安今早受訪。（圖／民視新聞翻攝）

記者提問，怎麼看台美關稅的結果？另，美國商業部指出，要將台灣半導體4成移到美國，不少人是認為這是掏空台灣，您怎麼看？對此，蔣萬安表示，這段期間台灣的企業辛苦了，也期待接下來各界繼續努力，來降低後續對台灣廠商的衝擊跟影響，許多台灣人民也都希望政府能夠守住護國神山，根留台灣。

至於是否擔心空窗期治安受到影響，對此，蔣萬安強調，「我要求警察局同仁持續堅守崗位，一定努力來持續推動各項的警政業務，還有守住治安，絕對不會發生空窗期情形」。

另，針對有命理師李靜唯稱，蔣萬安今年將從溫和持重的大象，逐步轉化為能以德服人的獅子一事，蔣則笑回，「二寶才是獅子」。





