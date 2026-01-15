李西河明退休 北市警察局長誰接班？ 楊植斗喊話賴清德

台北市警察局長李西河將於16日屆齡退休。（本報資料照片）

台北市警察局長李西河將於16日屆齡退休，國民黨台北市議員楊植斗15日表示，近日賴清德總統的心思都放在南部縣市首長的選戰布局上，但至今仍未公布北市下任警察局長人選，而警察局長又是由中央派任，讓外界相當憂心，質疑若在空窗期發生重大案件，是否又要甩鍋給北市府，呼籲總統不能只在乎選舉，拜託「賴清德、劉世芳行行好，把人民在乎的治安問題搞定吧！」

楊植斗表示，最近賴總統的心思都放在南部縣市首長的選戰佈局，其中立委林俊憲沒順利過關，在台南市初選民調輸給立委陳亭妃，心裡一定幹得要死，但是賴總統不能只關心南部，更不能只在乎選舉。

廣告 廣告

楊植斗指出，他敬佩的李西河將於明日屆齡退休，警察局長是由中央派任，而台北市到現在為止都還不知道下任警察局長是誰，質疑這段時間若有重大案件，是否又要甩鍋北市府負責？強調警政勤務繁重，李西河卻不知道要找誰交接實在荒唐，「拜託賴清德、劉世芳行行好，選舉該告一段落了，把人民在乎的治安問題搞定吧！」

【看原文連結】