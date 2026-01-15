李西河明退休！北市警長懸缺 內政部：3高階警退休須通盤考量

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，次長馬士元(中)回應媒體提問。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕台北市警察局長李西河明天將屆齡退休，台北市長蔣萬安今天表示，新的警察局長人選尚未有消息。對此，內政部次長馬士元下午受訪指出，最近連續有3位高階警官退休，因此全國警官的輪調必須通盤考量，在這個狀況下，考慮的因素比較多，他們會盡快在適當時間公布名單。

李西河於2023年6月接任台北市警察局長，接任前的人事安排一度引發內政部長劉世芳與台北市長蔣萬安隔空交鋒。據了解，蔣萬安當時屬意方仰寧，認為說好的「你開名單履歷，我來決定」，卻被內政部擺了一道；劉世芳說，「溝通就是這樣，不可能100%大家都滿意，我想就是互相尊重。」

李西河明天屆齡退休，蔣萬安今天表示，新的警察局長人選尚未有消息，但對於台北市整體治安、交通等，皆要求警察局同仁堅守崗位，全力以赴。他也強調，台北市治安將不會有空窗期；至於內政部是否有來溝通，蔣萬安則沒有回覆。

內政部今天下午舉行部務會報會後記者會，對於新任北市警局長人選，馬士元受訪表示，最近有連續3位高階警官退休，在全國警官的輪調上必須通盤考量，警官的職務跟品德操守、專業能力、工作績效、未來潛力跟內外勤經驗加總才能派任。

馬士元說，由於3位高階警官接連退休離任，在全國警官的輪調上會有比較大的幅度，在這個狀況下，考慮的因素比較多，要麻煩大家稍待，在適當時間會公布整個名單。媒體追問，1個月內有無辦法提出人選。馬士元說，「目前沒有辦法回答，我們會盡快。」

馬士元也提到，因為去年1219事件，民眾對治安的關注比較高，希望台北市警方跟所有警政同仁堅守崗位，維護國人的安全。

