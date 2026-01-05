李詩欽捐款 東海大學算力中心啟用

東海大學5日舉行「NVIDIA B200 AI Pod算力中心啟用典禮」，台中市長盧秀燕（右二）、英業達創辦人李詩欽（左二）、東海大學校長張國恩（左一）、東海董事長吳清邁（右一）等人一起見證。（温予菱攝）

由英業達創辦人李詩欽捐贈3000萬元建成的「NVIDIA B200 AI Pod算力中心」5日於東海大學啟用。台中市長盧秀燕表示，數位力就是城市競爭力，也是國家競爭力，直言AI是這世紀最重要革命與趨勢。李詩欽說，隨著台積電1.4奈米廠落腳台中，NVIDIA、Microsoft等未來都是主要客戶，接續5、10年台中會持續不斷發展，有望成為台灣矽島的核心，另也提及盧「可能往更大的舞台去」。

東海大學昨舉行算力中心啟用典禮，盧秀燕、東海大學校長張國恩、李詩欽等人一起見證。張國恩說明，算力中心的運轉核心包含1台最新NVIDIA HGX B200系統及2台搭載Ada Lovelace架構的NVIDIA L40S GPU伺服器，速度可說是全台數一數二。

盧秀燕表示，全台共有22縣市政府，台中市是第一個成立數位治理局的城市，因為市府看見AI趨勢，盼將台中打造為科技、智慧、AI城市，也強調教育最重要，市內共有17所大學，學校發展好，台中受惠最大。

李詩欽說，算力中心建成，希望學生在AI應用上有足夠資源共用，降低投身業界的落差感，也期許校方能與百業結合，像是工研院等，推動產業生產力、經濟價值，另也指出行政院將台中定位成精密智慧新核心，通俗而言就是台灣矽島的核心。

李詩欽分析，台中若能夠把竹科量能拉過來，再加上據他所知的1.4奈米廠已經準備在中科動土，雖然要到2028年才可以生產，但若能加速興建，屆時台中迎來的主要客人就包含Google、Meta等，直言台中未來的發展不可限量。

此外，李詩欽提及，自己對盧秀燕的印象就是要將台中打造成為幸福城市及台中人的光榮感，他認為未來5、10年，雖然她可能往更大的舞台去，但台中會持續不斷發展，有望成為台灣矽島的核心。