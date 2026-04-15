即時中心／陳奕劭、謝宛錚報導

曾陷入國籍爭議的前民眾黨立委李貞秀，因失言導致民眾黨火速召開中評會，並決議開除李貞秀黨籍，讓她喪失立委資格。對此李貞秀昨（14）日登上政論節目為自己喊冤，更大爆民眾黨內部鬥爭，劍指黨主席黃國昌、立院黨團主任陳智菡、前副祕書長許甫等人。對此，民眾黨新竹市議員李國璋今（15）日呼籲，李貞秀身為同志應適可而止，「放下屠刀，立地成佛」。至於新竹市長高虹安僅回應「謝謝」。

李國璋籲「適可而止」

李國璋今日受訪說，有關於李貞秀女士在電視上所謂這些虛構的事實，其實他們希望她能夠適可而止。2022年其實檢察官那時已經做出「不起訴處分」，針對不起訴處分的事情再拿出來談，他認為只是增加通告的次數而已。

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李國璋指出，所以他們希望在此，李貞秀女士既然曾經是同黨的同志或戰友，希望能夠「放下屠刀，立地成佛」，尤其這把屠刀根本就不應該是妳拿起來的。

快新聞／同志反目成仇！李貞秀大爆破黃國昌、陳智菡 李國璋籲適可而止

民眾黨前立委李貞秀。（圖／民視新聞資料照）

原文出處：快新聞／李貞秀上節目大爆破！黃國昌、陳智菡都中標 李國璋籲適可而止

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