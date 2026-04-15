李貞秀上節目開砲 黃國昌：未捍衛陸配權益很可惜

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（中央社記者曹亞沿新北15日電）立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍，昨天上政論節目批評黨主席黃國昌。黃國昌今天批評李貞秀不斷說謊，且李貞秀未能利用上節目機會捍衛陸配權益，他感到可惜。

立委李貞秀身陷國籍爭議又屢次失言，民眾黨中評會13日決議開除黨籍，並指李貞秀曾將辭任不分區立委當作對價，要求金錢補償。李貞秀駁斥「以辭職換利益」說法，昨天接連上政論節目砲轟黃國昌「偽君子」、霸凌陸配。

黃國昌今天召開政見記者會時接受媒體聯訪回應說，對於曾一起工作過的同事，他不會有超過事實描述以外的情緒性發言，這是他一向的原則。

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黃國昌說，針對李貞秀一連串說法，他只覺得有點可惜。李貞秀在親綠政論節目中，面對過去不斷攻擊陸配的名嘴，沒有利用機會好好地捍衛陸配參政權，反而選擇不斷自爆、燃燒自己，「建議她好好想一下，這樣對她自己、對陸配真的好嗎？」

黃國昌表示，李貞秀一而再、再而三說謊，只要看她過去發言，就會發現前後矛盾，「一開始說沒有要錢，後來不是承認有了」，謊言被戳破之後就改口，把責任推到別人身上，這些謊言其實不難分辨。

針對李貞秀喊話公開會議紀錄，黃國昌說，目前完整會議紀錄都已交給中評會。他強調，民眾黨不想浪費太多時間在李貞秀的事情上，會把時間留給完成選民的託付。（編輯：林恕暉）1150415