李貞秀不放棄中國籍！柯文哲怨「民進黨逼死人民」翁達瑞拆解反擊

中國籍配偶李貞秀（右）將在2月上任民眾黨不分區立委，其國籍問題備受關注。 圖：翻攝李貞秀臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨將在2月遞補6位不分區立委，其中中配李貞秀仍未放棄中國國籍，儘管她已來台設籍超過10年，但若未能在就任後一年內辦妥放棄中國籍等手續就必須解職。對於民眾黨前主席柯文哲不滿怒罵「民進黨逼死人民！」筆名「翁達瑞」的旅美教授陳時奮「逐字拆解」，反批柯文哲為了獲取政治利益用不實的言語「嫁禍民進黨」。

翁達瑞在臉書發文寫道：「民眾黨遞補的不分區立委，包括具有中配背景的李貞秀，但仍未放棄中國的戶籍。若未能在就任後一年內辦妥手續，李貞秀就必須解職。對此，柯文哲含怨指控『民進黨逼死人民』！柯文哲吐出來的這七個字，無一字真實，我逐字拆解如下」。

翁達瑞說，對於「人民」，李貞秀是民眾黨遞補的不分區立委，絕對不是一般人民，只要不參政，李貞秀就不會有國籍的問題。柯文哲是刻意誇大其詞，用「人民」取代「立委」，目的在激起更多的民怨。對於「逼死」，若李貞秀不想在一年後卸任，她可以選擇老實放棄中國戶籍，就算她在一年後下台也不會面對死路。柯文哲用「逼死」兩字也是刻意的扭曲與誇大。

翁達瑞指出，對於「民進黨」，李貞秀只能當一年立委，是國籍法20條的規定，修法時間在民國89年2月。當時是第四屆立委，國民黨擁有絕對多數的123席，民進黨只有70席。因此如果李貞秀只能當一年立委算是政黨逼死人民，罪魁禍首就是國民黨，而非民進黨」。國籍法的修法時間很容易查證，柯文哲沒講實話，目的在「嫁禍民進黨」。

翁達瑞續指，民眾黨明知李貞秀不符擔任立委的資格，卻又要違法提名遞補。面對法律的約束時，柯文哲不自我檢討就罷，還用不實的言語嫁禍民進黨。除了民眾黨一意孤行，柯文哲怨不得任何人，更沒理由怨民進黨。這就是柯文哲的怨，為了獲取政治利益經常怨錯對象。

