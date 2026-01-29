李貞秀不放棄中國籍1年後應解職 劉世芳批柯文哲：法律就是法律「不是SOP」

劉世芳說，法律就是法律「不是SOP」。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 民眾黨候任立委、中國籍配偶李貞秀預計2月3日就職，但至今仍未放棄中國籍，也沒提出申請程序。民眾黨前主席柯文哲說，陸委會、內政部應明確講出SOP，一個中配來台，十年後領身分證，到底能否從政？對此，內政部長劉世芳今（29）日表示，法律就是法律，不是所謂的 SOP。內政部指出，李貞秀就職前應辦理喪失中國籍，1年內將放棄他國國籍證明繳給立法院，如果沒提出相關證明，應由立法院予以解職。

柯文哲指出，這問題已困擾民眾黨大概快一年了，關於中配的從政權，他跟民眾黨團主任陳智菡講，應要求陸委會、內政部明確地講出SOP。他說，政府可以定法律，但要告訴人民怎麼遵循，一個中配來台灣，十年後領了身分證，到底能從政不能從政？請政府明確講出流程怎麼做，不要讓每個人來這裡就想說「我一年後會被解職了」。

內政部今天下午舉辦部務會報會後記者會，劉世芳受訪時表示，法律就是法律，不是所謂的 SOP。她說，內政部主管的《國籍法》第 20 條寫得非常清楚，就是到職前要提出放棄，而內政部是容許有一年的時間「完成放棄」程序。

劉世芳指出，中華人民共和國的官方網站本來就有「中華人民共和國退籍證書」，所以其實要開始進行放棄聲明的申請是可以的。她說，《國籍法》適用所有其他外國國籍的公職人員，包括前立委李慶安就被取消立委資格，因為抵觸到《國籍法》的雙重國籍。

劉世芳表示，放棄中華民國以外的國籍是為了表示效忠中華民國主權政府，雙重國籍會產生對中華民國政府效忠、忠誠度的問題。她重申，不是 SOP，而是法律寫得非常清楚，現在都還是假設，內政部並不知道李貞秀是否真的會宣誓當選中華民國立委，但從公布後就應該開始計算。

內政部並發布新聞稿指出，依《國籍法》第20條規定，兼具我國以外國籍者，擬任該條所定應受國籍限制之公職時，應於就（到）職前辦理放棄，並於就（到）職之日起1年內，完成喪失該國國籍及取得證明文件，至於該國是否准其放棄及應如何申請，應視各該國法令之規定。國籍法條文已臻明確，立法委員亦應遵守國籍法規定，並無疑義。

內政部表示，依國籍法第20條規定，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職之日起1年內將喪失中國大陸國籍證明繳附予任用機關即立法院，倘未能提具相關證明應由立法院予以解職。

內政部強調，依《國籍法》第20條規定，如果立法委員如未及於就到職前辦理放棄外國國籍，即不符國籍法第20條之意旨，內政部亦於115年1月28日再次函請立法院秘書長於該院辦理立法委員就 (到）職時依《國籍法》第20條規定辦理。

