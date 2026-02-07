李貞秀不甩中國國籍爭議！跟內政部索取第1份資料 嗆：給還是不給？

記者陳思妤／台北報導

中配李貞秀成為民眾黨不分區立委（圖／記者楊士誼攝影）

中配李貞秀遞補成為民眾黨不分區立委，但未放棄中華人民共和國國籍引發爭議，內政部長劉世芳宣布，不提供「機密等級以上」文件給李貞秀，以防國安風險。李貞秀6日則發文稱，她已經就職，她要行使國會監督權，已正式向內政部提出第一份「索取資料公文」，公開請教內政部「給，還是不給？」

李貞秀的中國國籍爭議持續延燒，劉世芳拍板未來不提供「機密等級以上」文件供其調閱，以防國安風險。李貞秀昨日則在社群平台發文稱，她已正式就職，她很清楚，每一張投給民眾黨的選票，背後都是對「改變現狀」的期待，與其捲入無止盡的政治口水，她選擇先做一件事，就是行使國會監督權。

李貞秀表示，已正式向內政部提出第一份「索取資料公文」，要求政府說清楚一個全民都在問、卻一直說不清楚的問題，全台灣到底有多少空屋？近五年，各縣市的空屋數與空屋率是多少？如果政府真的「無法掌握實際空屋數」那也請誠實跟國人交代。李貞秀聲稱，這不是什麼國安機密，而是關係到年輕人買不起房，租屋族被高房租壓得喘不過氣的基本民生問題。

李貞秀嗆，內政部長對她的就職資格多所評論，但她要提醒一句，「行政機關的本分不是評論立委，而是接受監督共同解決人民的問題」。她稱，自己依法就職立法委員，索取資料、監督政策，是憲法賦予的責任，所以她現在要公開請教內政部，這一份非涉機密、攸關居住正義的資料，「給，還是不給？」

