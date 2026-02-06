李貞秀不甩國籍爭議 向內政部索取非機密資料：給，還是不給？

民眾黨立委李貞秀中國籍爭議延燒。（翻攝自李貞秀臉書）

民眾黨立委、中配李貞秀近日因放棄中國籍引發爭議，內政部表態未來不提供機密文件，陸委會也將嚴格審查其索資內容。李貞秀今（6日）晚間發文，表示已正式向內政部提出首份非涉機密、攸關居住正義的索取資料公文，要求政府說清楚全台空屋現況，並公開質問：「給，還是不給？」

李貞秀今晚在臉書發文，表示自己已就職，與其捲入無止盡的政治口水，她選擇行使國會監督權責，今天辦公室已正式向內政部提出首份「索取資料公文」，要求政府說明全台空屋實際狀況，包括全台究竟有多少空屋，以及近五年各縣市的空屋數與空屋率。她認為，若政府無法掌握實際空屋數據，也應該向國人交代使用何種資料、如何驗證及推估，而非一再宣稱落實居住正義。

李貞秀強調，空屋問題並非國安機密，是攸關年輕人買不起房、租屋族承受高房租壓力的基本民生議題，她也回應內政部長劉世芳近期對其就職資格的評論，指出行政機關的本分是接受立法監督、解決人民問題，而非評論立委。

李貞秀最後公開向內政部喊話，這份非涉機密、關乎居住正義的資料：「給，還是不給？團隊在等，在乎居住正義的台灣人民也都在看。」





