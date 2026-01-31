李貞秀不甩未放棄中國籍爭議！麥玉珍PO照：交棒她在內政委員會把關公益

記者陳思妤／台北報導

麥玉珍PO李貞秀的合照宣布，內政委員會交棒給李貞秀（圖／翻攝自麥玉珍臉書）

民眾黨6位立委將在2月1日請辭，而李貞秀2月3日將遞補成為我國首位中配立委，但她今未放棄中國國籍，恐引發國安疑慮，內政部長劉世芳也表態，「法律就是法律，法律並非SOP」，放棄國籍是為了對中華民國政府表示效忠，避免產生忠誠度問題。但儘管各界諸多疑慮，民眾黨立委麥玉珍仍在昨（30）日最後一天在立法院上班的日子，放上和李貞秀的合照，稱正式交棒給李貞秀，「她會持續在內政委員會為人民服務、為公共利益把關」。

廣告 廣告

李貞秀要遞補成為立委，但主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。劉世芳也強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

陸委會副主委梁文傑也說，根據《國籍法》第20條的規定很明確，要求就職之前撤銷外國國籍的申請，然後就只有1年的時間，1年之內要處理完畢。至於怎麼提出申請？每個國家的規定不一樣，每個國家都有每個國家的規定，對岸的規定，根據中國國籍法規定，要放棄國籍，就是在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出；如果人在國外，就向中國駐外使館申請，這是中國國籍法規定的。

不過雖然李貞秀仍有國籍疑慮，麥玉珍仍在30日於社群平台放上和李貞秀的合照稱，這兩年自己在內政委員會的每一天，都不敢鬆懈，為新住民爭取制度保障、為警消守住應有權益、為外地求學與工作的朋友推動國內移轉投票、為租屋族捍衛居住正義、爭取國人合理的休假權益、為全民堅定打詐決心等等。

麥玉珍說，只要是生活在這片土地上的人，她都希望，制度能多一分公平、生活能多一分安心。她也宣布，接下來，這份重責大任將正式交棒給李貞秀，「她會持續在內政委員會為人民服務、為公共利益把關，讓每個人，都能擁有更公平、更安心、更美好的生活」。

更多三立新聞網報導

民眾黨中配惹議「藍白多數為何不修法？」康仁俊點破：修完秒變兩國論

拍畢業照了！6白委告別立法院 黃國昌看到花好嗨：誰要獻給我

中配李貞秀尚未放棄中國籍！黃國昌：法律解釋權不在行政機關手上

中配李貞秀國籍爭議！柯文哲批SOP不清 劉世芳：法律明定忠誠非SOP

