李貞秀不認「要錢才辭職」還要求公布音檔 黃國昌批說謊：請自重！

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

民眾黨中評會昨（13）日開除立委李貞秀黨籍，即日起生效，原因包含李貞秀曾將辭任不分區立委當作對價，要求必須有特定金額給她個人做補償，重創民眾黨形象，因此予以除名處分，但李貞秀稱自己不會拿錢，還說黨魁黃國昌等人在7日逼宮，要她在立院總質詢結束後辭職。黃國昌今早受訪時回應，對於李貞秀否認感到很驚訝，因為李開口要錢不是只有在7日早上，更批李「繼續說謊傷害的不僅是民眾黨，對她個人而言恐怕不是好事。」

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黃國昌。（圖／資料照）

黃國昌今早受訪時被問到，昨晚李貞秀有點名黃國昌，稱7日是高度政治壓力下的單方要求，非正常黨內溝通機制，且自願以辭職交換利益說法背離事實，還說不會拿一分錢？對此，黃國昌說，他首先要代表民眾黨表示，對於整件事情感到非常的遺憾。

黃國昌表示，7日早上的會議，事實上它的起頭是，李貞秀其實數度跟柯文哲懇談，李貞秀也跟柯文哲表示，在總質詢結束了以後，要宣布辭去不分區立委職位，那因為李貞秀的總質詢是在7日，所以在清明連假結束以後，他從創黨主席柯文哲那邊得到這樣的訊息，才想說在黨團晨會結束了以後，跟黨團總召陳清龍、黨團主任陳智菡、黨秘書長周榆修，一起跟李貞秀討論，接下來宣布請辭以後，後續的作業上面，應該要如何的配合跟協助。

黃國昌說，沒想到在那一天的會議上，李貞秀忽然提出要求，要用金額去補償她接下來在立委任期當中的薪資、租金，還有其他一切的福利，李貞秀認為說要先拿得到錢，才願意辭去不分區立委，那作為民眾黨的黨主席，他是絕對不可能容許，也不可能同意這樣子交換的條件。

黃國昌表示，至於說李貞秀昨天為何對外發聲明、否認這件事情，老實說，她看了非常驚訝，因為那天早上，其實發生李貞秀開口要錢的這件事，當時在場所有的人，其實有一點驚嚇到不知道要怎麼回應，那當場他也很清楚的讓李貞秀知道，黨絕對不可能同意這樣的要求，所以那天會議結束後，就做成清楚會議記錄，包含他、周榆修、陳智菡以及陳清龍，都在會議紀錄上，簽名以示負責。

黃國昌曝，而且李貞秀開口要錢，也不是只有在4月7日那天早上，因為那天會議結束後，後續陳清龍持續跟李貞秀溝通的過程中，李貞秀又不斷地提到了錢的事情，甚至昨天在中評會開會的時候，她也在中評會的會議上承認，提到錢的事情，所以昨天李貞秀突然發聲明，說她從來沒有開口要錢這件事情，他必須要老實說，跟客觀的事實不符，他想，李貞秀她自己心裡非常地清楚。

而對於昨天李貞秀說「欲加之罪，何患無辭」，她已經有解釋過了，但她的解釋民眾黨都沒說出來，她希望民眾黨可以公布全部的錄音檔。對此，黃國昌說，那天的會議已經有完整的會議記錄，那個會議記錄也完整成交給中評委，他希望李貞秀自重，自己講過什麼話，相信李貞秀非常清楚，那繼續說謊，其實傷害的不僅僅是這個黨而已，對李貞秀個人而言恐怕也不是好事。



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