李貞秀中了綠營設下《國籍法》陷阱 黃揚明直言：她自己害自己

民眾黨陸配立委李貞秀3日正式宣誓就職，但因無法放棄中國大陸國籍，遭執政黨質疑違反《國籍法》相關規定。對此，資深媒體人黃揚明直言，民眾黨和李貞秀中了綠營設下的《國籍法》陷阱，令李貞秀掉進這個陷阱的，就是李貞秀自己。

民眾黨「陸配」立委李貞秀 。（資料照／中天新聞）

黃揚明今（5）日晚間在臉書發文，在中華民國的法律中，兩岸人民的權利義務與本國和外國人是不同的。執政黨採取《國籍法》去對付歸化中華民國籍的陸及配偶，本來是一場「兩岸能否等同兩國」的大型法律戰。

黃揚明表示，當李貞秀3日就職立委當天，宣稱自己去年12月前往她的原籍、中國大陸湖南衡陽辦理放棄，但並未被受理。從那一刻起，內政部長劉世芳一定看著直播得意大笑！因為李貞秀自證自己有必要循《國籍法》規範去「放棄中華人民共和國國籍」。

資深媒體人黃揚明。（資料照／中天新聞）

黃揚明指出，最近很多人拿前立委李慶安的雙重國籍案來比喻，其實是不當類比。且不論兩岸人民權利義務與中華民國的本國、外國人的法律定義問題，單論李慶安為何為失去立委職務？並非被《國籍法》規範的權責機關立法院解職，而是自行辭職。李慶安為什麼要辭職？因為美國國務院透過美國在台協會AIT提供給立法院的函文，證實了李慶安擁有美國國籍。

黃揚明續指，即使執政黨要用《國籍法》打李貞秀雙重國籍，也得要有她現在仍具有「中華人民共和國國籍證明」。以現今兩岸關係，執政黨要取得這份證明，根本是不可能的任務，無論是陸委會、海基會還是什麼對口單位，對岸根本不會理睬。李貞秀只要不斷強調自己現在僅擁有中華民國身分證，就算內政部想要依法將她解職，解職權力在立法院，立法院都還能以「查無實證」來敷衍，兩年任期也許一下子就過去了。

內政部長劉世芳。（圖／中天新聞）

黃揚明直言，但當李貞秀前往中國大陸的原籍去試圖辦理「放棄中華人民共和國國籍」程序時，不就是自行證明自己仍擁有「中華人民共和國國籍」，只是對岸相關機關並不理會而已？也就自己把自己放到了《國籍法》的雙重國籍放棄處理程序中，必須在就職日起一年內，「完成喪失該國國籍及取得證明文件」。

最後黃揚明說，明年2月2日期限一到，立法院恐怕再也無法迴避這個問題，「讓李貞秀掉進這個陷阱的，其實就是她自己」。

