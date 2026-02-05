李貞秀中國國籍爭議未解 劉世芳出招：內政部不提供密件資料

內政部長劉世芳接受專訪時說，內政部將不提供密件以上資料給民眾黨立委李貞秀。（資料照片／鄒保祥攝）

民眾黨新科立委、中配李貞秀的中國國籍問題引發爭議。內政部長劉世芳4日接受風傳媒「下班瀚你聊」節目主持人黃暐瀚專訪時說，將要求內政部不提供李貞秀密件以上資料。

對於李貞秀的爭議，劉世芳指出，立委可以調閱密件，但內政部大概就是不去滿足其需求。包括機密、極機密、絕對機密以及個資等資料，「這些大概都不可能提供」。

被問到是否和行政院長卓榮泰討論過？劉世芳坦言「沒有」，李貞秀才就職1天，現在還在立法委員的報到期。她強調，「我盡量，在我們內政部的話，我已經規劃凡密件以上都不能提供」。

