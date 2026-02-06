李貞秀中國籍問題受矚 蘇巧慧籲在野遵守國家制度

民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今(6)日到鶯歌區拜票，席間受訪。(記者黃子暘攝)

〔記者黃子暘／新北報導〕民眾黨不分區立委李貞秀中國籍問題受矚，內政部長劉世芳表示不排除到憲法法庭處理，民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧今(6)日受訪時對此表示，上個會期，在野黨在國會，總預算、還有國防特別預算條例一毛未審，這就是嚴重破壞國家制度，也削弱國家國防實力的惡劣行為，本期待新同事在新會期有新氣象，但開議一週，卻是看到李貞秀放棄中國籍的動作不明確，爭議發言更是連續不斷，仍是呼籲在野遵守國家制度，一起守護台灣。

有媒體提問，立陶宛總理表示在立國首都開設台灣代表處是一個重大戰略錯誤，蘇巧慧表示，立陶宛和台灣都是共享自由民主的國家，是重要的夥伴，她支持外交部的行動和策略，希望台灣在世界上能有更多的朋友，一起努力。

