李貞秀中國籍惹議！林濁水「1方法解套」：民進黨何不正面肯定？

民眾黨中配立委李貞秀3日宣誓就職，不過國籍仍成爭議問題，甚至一度喊出「我只有中華人民共和國國籍啊」，隨後稱其口誤，不斷強調自己出生至今沒拿過中國護照，「僅有中華民國護照」。對此，前立委林濁水也給出1解決方法，「這樣才是做法堂正大方之道」。

林濁水發文，李貞秀出示機票、文件指出，去年曾赴對岸辦理放棄中華人民共和國國籍，但不被受理，有鑑於陸委會主委邱垂正也承認陸配放棄中華人民共和國國籍有困難；又鑑於富察身陷中國牢房的不幸經驗，他也提出1折衷辦法。

林濁水提到，如今既然李貞秀明確承認當中華民國立委尤重於保有中華人民共和國國籍，民進黨何不正面肯定，並修法仿美國外籍人士歸化的程序，讓她公開宣誓放棄中國國籍並宣誓唯一效忠我國？

林濁水認為，若藍白抵制修法，不僅會讓是非「直在民進黨、彎在藍白」更加清楚，也將曝露藍白與台灣主流民意嚴峻對立的窘境，使其難以再轉移焦點、藉題發揮，這樣才是堂正大方的做法。

