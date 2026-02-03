李貞秀中國籍惹議 民眾黨喊有特別法 律師舉例打臉：中國人闖紅燈不能開單？

李貞秀（圖）中國籍爭議，民眾黨喊台灣有特別法「兩岸人民關係條例」，律師黃帝穎舉例，兩岸條例沒有不能「闖紅燈」規定，難道中國人闖紅燈不能開單？ 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 中配李貞秀今（3）日宣誓就任民眾黨不分區立委，引發國安疑慮，內政部表示，已函請李貞秀依國籍法規定辦理放棄中國國籍；民眾黨立法院黨團主任陳智菡提及，台灣有特別法「兩岸人民關係條例」，該法就是在規範中國跟台灣人民的關係。對此，律師黃帝穎直言，這解釋明顯錯誤且荒謬，兩岸條例沒有不能「闖紅燈」規定，難道中國人闖紅燈不能開單？

陳智菡2日表示，不論是越南籍、還是美國籍，用來類比中國籍非常荒謬可笑，越南、美國與中國，跟台灣的關係是一樣的嗎？台灣有一部特別法叫做「兩岸人民關係條例」，該法就是在規範中國跟台灣人民的關係，她批民進黨政府官員昧於事實，完全錯誤採用不相干的法律。

對此，黃帝穎今天發文指出，李貞秀具中國籍，違反國籍法「公職人員禁止雙重國籍」規定，而民眾黨團說的「兩岸人民關係條例」，不是國籍法的特別法，更不是「公職人員禁止雙重國籍」的特權規定。

他說明，國籍法第 20 條「中華民國國民取得外國國籍者，不得擔任中華民國公職」，對所有公職人員「禁止雙重國籍」一視同仁，不會因為前立委李慶安美國籍、或李貞秀中華人民共和國籍而有差別待遇，更不因為中國籍而有特權。

黃帝穎強調，兩岸人民關係條例第1條明文「本條例未規定者，適用其他有關法令之規定。」，兩岸條例未規定如同國籍法規定「公職禁止雙重國籍」，當然公職人員就適用國籍法。

他痛批，民眾黨解釋明顯錯誤且荒謬，並舉例，兩岸條例沒規定不能闖紅燈，照民眾黨的標準，只能適用兩岸條例「特別法」，所以中國人在台灣闖紅燈不能開罰單？兩岸條例沒有不能「闖紅燈」規定，還是會適用道路交通條例，一視同仁「闖紅燈」開罰，不會因為中華人民共和國籍而有交通違規特權，同樣法理，國籍法規定「公職人員禁止雙重國籍」也一視同仁。

