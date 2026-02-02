李貞秀中國籍惹議！賴士葆嗆：怎麼放棄？我就不知道怎麼放棄啊

記者陳思妤／台北報導

民眾黨實施不分區立委兩年條款，遞補的李貞秀將在2月3日宣誓就職，成為首位中配立委，但她至今未放棄中國籍，恐引發國安疑慮。不過，國民黨立委賴士葆今（2）日卻批，內政部在暗推兩國論，還說如果不符合，當初就不要讓李貞秀列，哪有當選又不給就職，而且即便李貞秀要放棄中國籍，「這怎麼放棄，我就不知道怎麼放棄啊？」用這個來封殺中配的參政權，「我覺得這是笑話啦」。

李貞秀要遞補成為立委，但主管機關至今未收到李貞秀放棄中國國籍的證明。內政部長劉世芳日前受訪強調，法律就是法律，不是SOP，內政部主管的國籍法第20條寫得很清楚，在到職前就要提出放棄，但容許有一年時間完成放棄。就目前了解，中華人民共和國的官方網站上，本來就有「中華人民共和國有退籍證書」，所以要開始進行放棄申請是可以的。

不過，賴士葆今天受訪時批評，內政部在暗推兩國論。他稱，兩岸關係不是國與國關係，憲法增修條文、兩岸人民關係條例很清楚，中華民國就是包括自由地區台灣跟大陸地區，就是這麼清楚，「即便她要放棄，這怎麼放棄？我就不知道怎麼放棄啊！這是強人所難，用這個來封殺陸配參政權，我覺得這是笑話啦！」

「這個就是抗中仇中反中的加強版」，賴士葆表示，大可不必，不要小看台灣民主，是很有韌性經得起外面任何挑戰，但禁不起自己內耗。他批評，可以選公職但不能做公職，這是哪一條法律也不知道，「選辛酸的？選老半天那麼辛苦」，選上了里長、村長要放棄中國籍，但沒辦法放棄，「中華人民共和國不會給她放棄」。

賴士葆又稱，兩岸是特殊關係不是國與國，就是不在國籍法的規定裡面，內政部硬要在規範裡面擴大解釋，這是行政權擴權。媒體追問，會覺得當初就不應該讓李貞秀列在名單？賴士葆說，「當初如果不符合，你就不要給她列嘛！」不要宣布當選，宣布當選不給就職「哪有這樣的，莫名其妙」。

不過關於如何申請放棄中國籍，陸委會副主委梁文傑日前有教學。他表示，每個國家的規定不一樣，每個國家都有每個國家的規定，對岸的規定，根據中國國籍法規定，要放棄國籍，就是在中國國內向戶籍所在地公安局的出入境管理部門提出；如果人在國外，就向中國駐外使館申請，這是中國國籍法規定的。

